Alla fermata della metro A Cipro spunta un enorme zaino...per regalare cibo

Una ricerca fa luce sull'abitudine degli italiani di regalare cibo in occasione del Natale: quasi il 60% della popolazione lo regala in questa occasione

Regalare cibo a parenti ed amici per Natale? A Roma si può fare con un clic. Grazie ad un enorme zaino interattivo, si potrà donare ai propri cari il regalo più amato dalle italiane e dagli italiani: il cibo. Secondo una ricerca condotta da SWG, più di un italiano su due - quasi il 60% della popolazione - afferma di regalare del cibo in occasioni di festa come il Natale e il 78% dichiara di gradire prodotti alimentari come dono. Soprattutto per le fasce d’età centrali (35-54 anni d’età) regalare cibo è un'opzione presa in considerazione con una certa regolarità, non solo a Natale, ma anche per fare una sorpresa o per altre occasioni particolari.

Tra i regali particolarmente apprezzati, quasi il 60% degli intervistati indica «un buono per una cena o un pranzo da consumare presso la propria abitazione» con punte di oltre il 64% tra i 25-34enni e al Sud. In testa alle preferenze i prodotti alimentari (78%), davanti a un dolce o dessert (66%) e una bottiglia di vino o altri alcolici (67%). Per il 17% del campione, un anno di delivery è considerato uno dei migliori regali culinari che si possono ricevere.

Ma cosa significa per gli italiani regalare cibo? Per il 29% delle preferenze un prodotto culinario è simbolo di piacere, per il 21% significa “ famiglia” e il 20% lo lega al concetto di tradizione. Un regalo sentito dunque, ma non eccessivamente intimo, ancora più gradito se è qualcosa di diverso da quello che si è abituati a mangiare (42% delle risposte), che non si è in grado di cucinare (33%), da condividere come una torta (28%) o tipico del Natale (26%).

L'installazione alla fermata Metro A Cipro

Attraverso uno screen presente sul grande zaino interattivo, sarà possibile accedere all'App, consultare i menù dei migliori ristoranti romani presenti in piattaforma e regalare del buon cibo ad amici o ai propri cari. È lo speciale regalo di Natale che Deliveroo fa alla Capitale. Tutti coloro che decideranno di regalare una gustosa sorpresa attraverso la "Christmas Box", riceveranno in regalo una gift card del valore di 20 euro da utilizzare sull'App Deliveroo. Deliveroo è un servizio di consegna - fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski - che collabora con più 140mila tra i più amati ristoranti e supermercati italiani e con 150mila rider fornisce un'esperienza di consegna di cibo a domicilio in quasi 800 loalità dislocate in 11 Paesi.

Contenuto realizzato in collaborazione con Eidos