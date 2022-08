La medicina non va in vacanza: visite specialistiche, esami e cure anche d’estate

L’estate è il periodo delle vacanze per eccellenza. La pandemia non è ancora conclusa e, anche se inaspettatamente, la pressione sugli ospedali, nonostante il caldo, è di nuovo aumentata. Per molte persone è difficile ottenere una visita nell’immediato e, talvolta, può essere complicato poterla avere in maniera rapida, anche prenotando per tempo.

Il problema delle lunghe liste d’attesa può essere legato alla carenza di personale, al ritorno dell’emergenza covid – che ‘costringe’ a destinare risorse da altre parti. Per questo motivo, molte persone ricorrono alle cure in ambito privato. Ma secondo alcuni dati del Censis, questo accadeva già nel pre-pandemia in maniera considerevole, anche per ragioni legate a un migliore servizio e per la possibilità di ottenere un trattamento personalizzato.

Una struttura all’avanguardia al centro di Roma

Soprattutto nelle grandi città esistono altre soluzioni per chi ha bisogno di una visita specialistica o ha un’urgenza. L’esistenza di ospedali e strutture private sul territorio consente, infatti, a cittadini o turisti di ottenere in tempi molto brevi un appuntamento. È il caso dell’UPMC Salvator Mundi International Hospital, ospedale privato d’eccellenza che opera a Roma dal 1951: la struttura è sempre aperta e consente un accesso rapido e in totale sicurezza.

Situato nel centro della città, è diventato nel tempo un punto di riferimento anche per tutte le comunità straniere presenti in Italia (fa parte del network UPMC, azienda sanitaria globale con sede a Pittsburgh, USA, il cui obiettivo è creare modelli di assistenza all’avanguardia e fornire cure ai pazienti vicino a casa). La struttura funge da general hospital e comprende tutte le specialità della medicina e della chirurgia, adotta protocolli avanzati e punta a fornire piani di cura personalizzati.

Trattamenti innovativi e tutte le specialità della medicina

UPMC Salvator Mundi International Hospital offre trattamenti innovativi e servizi di tutte le specialità: ortopedia, diagnostica per immagini e interventistica, laboratorio di analisi, fisioterapia, endoscopia, visite mediche specialistiche (oncologia, chirurgia plastica, oftalmologia, pediatria, urologia, chirurgia della colonna), check-up personalizzati, chirurgia avanzata, terapia intensiva e sub-intensiva. Tutte le visite e i servizi sono prenotabili direttamente online.

I bisogni del paziente sono messi al centro; infatti, l’ospedale ha avviato un progetto di rinnovamento al fine di rendere tutti gli spazi più accoglienti e funzionali. Inoltre, ha introdotto nuovi macchinari per la diagnostica e utilizza la chirurgia robotica e mininvasiva. UPMC Salvator Mundi International Hospital è convenzionato con le maggiori compagnie assicurative italiane e internazionali.