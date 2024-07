Alla scoperta del Trentino d'estate

L'estate in Trentino è un'esperienza indimenticabile. Non è un caso che molti turisti, una volta provata la villeggiatura in questa regione, tornino ogni anno. Qui è il luogo dove la natura si svela in tutta la sua magnificenza: paesaggi alpini mozzafiato, laghi cristallini e valli verdi si intervallano e invitano all’avventura.

È in Trentino che si possono svolgere passeggiate panoramiche oppure fare escursioni più impegnative. E poi ancora: perdersi sui pittoreschi borghi di montagna, fare trekking, guidare la mountain bike e fare arrampicata.

È in definitiva, una delle regioni più belle d’Italia. Abbiamo provato a stilare un elenco di 5 mete top da visitare quest’estate. Ce ne sarebbero molte di più, non è stato facile. Ma chi vuole trascorrere il Trentino non può non prescindere da questi luoghi.

Le Dolomiti

Le Dolomiti, riconosciute come le montagne più belle del mondo, fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Le maestose Pale di San Martino, situate tra il Trentino e la provincia di Belluno, formano il più grande complesso montuoso della regione, accanto al monte Bondone.

Queste montagne si sono formate circa 250 milioni di anni fa dall'accumulo di conchiglie, barriere coralline e alghe, originariamente presenti in mari caldi. Col passare dei secoli, i sedimenti si sono trasformati in roccia a seguito della collisione tra la placca europea e quella africana, emergendo come le meraviglie rocciose che oggi conosciamo molto bene. Un luogo unico, dove fascino e bellezza si incontrano in un caleidoscopio di colori che affascinano ogni visitatore.

Lago di Tovel

Il Lago di Tovel, celebre un tempo per le sue acque che si tingevano di rosso fino al 1964, è una delle gemme più preziose delle nostre escursioni estive. Circondato da una cornice verdeggiante di boschi, questo lago è il rifugio ideale per chi cerca una pausa di relax.

Perfetto per gli amanti delle passeggiate, è anche una meta incantevole per le famiglie in cerca di avventura e serenità.

La Val di Non e i suoi castelli

La Val di Non è il regno trentino dei castelli, con fortezze che sembrano uscite da una fiaba. A pochi chilometri dal Pineta, si trovano Castel Coredo e Castel Bragher, considerati dai locali come i loro manieri di casa. Un breve viaggio vi porterà a scoprire le magnifiche dimore di Castel Thun, Castel Cles, Castel Valer a Tassullo e Castel Nanno.

L’eremo di San Romedio è un luogo che ha conquistato il cuore degli amanti di questa splendida valle. Il cammino verso il santuario riesce a far immergere il visitatore in un’atmosfera di pace e meditazione, culminando in una visione mozzafiato: un’imponente struttura incastonata nella roccia, costruita secoli fa, che lascerà letteralmente senza parole.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano

I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari e offrono uno spettacolo naturale senza pari. Questo anfiteatro naturale ospita paesaggi esotici e mediterranei, con viste panoramiche sulle montagne circostanti e sulla soleggiata città di Merano.

Oltre 80 ambienti botanici accolgono piante provenienti da tutto il mondo. Indipendentemente dall'età o dalla passione per la botanica, questi giardini incantano tutti con il loro meraviglioso intreccio di natura, cultura e arte.

La Foresta dei Violini

Il luogo perfetto per i liutai. Scherzi (ma non troppo) a parte: è qui che gli Stradivari venivano, direttamente da Cremona per selezionare i legni più pregiati e trasformarli in strumenti musicali di straordinaria qualità.

La foresta di Paneveggio, nota come "Foresta dei Violini", deve il suo nome agli abeti rossi e alle affascinanti storie che intrecciano arte, folklore e botanica. Il legno di abete rosso è elastico e trasmette il suono in modo eccezionale, con i suoi canali linfatici che fungono da minuscole canne d'organo.

La foresta è facilmente raggiungibile dal Centro Visitatori di Paneveggio, vicino al Lago di Forte Buso, lungo la statale 50 che da Predazzo porta al Passo Rolle.

