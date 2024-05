Sicurezza, qualità e risparmio: i vantaggi di un’auto giapponese

Il Giappone ha una lunga storia di fascino e influenza culturale sul resto del mondo. Come riporta l'Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese, solo nell'ottobre 2022 il Paese del Sol Levante ha visto una presenza di oltre 2 milioni di turisti. I motivi di questa attrazione riguardano sicuramente la ricca storia del paese, la sua vibrante cultura pop, la cucina raffinata e l’innovazione tecnologica.

Ma non solo: ora più che mai, la terra nipponica ci ha conquistati con la qualità delle sue automobili, mezzi altamente tecnologici caratterizzati da affidabilità e durata nel tempo, sicurezza ed efficienza, cura dei dettagli, sostenibilità e da un design innovativo e funzionale.

Inoltre, queste auto godono di una forte reputazione globale dato che le marche automobilistiche giapponesi hanno influenzato la cultura automobilistica di tutto il mondo attraverso la loro estetica distintiva e per l'ingegneria avanzata, e permettono un grande risparmio: oltre a consumare poco infatti, hanno un alto valore di rivendita che le porta ad essere protagoniste di un florido mercato dell’’usato.

Un usato di valore

Chiunque voglia trovare la sua prossima auto, quindi, può rivolgersi a Zerocento, già affermato concessionario di Toyota e Lexus a Roma, che ha da poco aperto una nuova sede in via Pontina 591. Il concessionario propone l'acquisto di auto usate attraverso il programma di certificazione Toyota Approved, che permette di acquistare una Toyota usata con la massima tranquillità, perché certificata e controllata dagli esperti dell’ibrido per darti la rassicurante sensazione di un’auto come nuova.

Stessa cosa per Lexus Select, che attraverso controlli rigorosi, garanzie trasparenti e servizi su misura, permette di vivere un'eccezionale esperienza certificata Lexus.

Entrambi i programmi prevedono una garanzia di 12 mesi con copertura completa e assistenza stradale tutti i giorni con chilometraggio illimitato, una garanzia Toyota e Lexus Relax Plus fino a 15 anni dalla prima immatricolazione, la formula finanziaria Toyota e Lexus Easy Used, oltre 100 controlli tecnici certificati e pacchetti di manutenzione dedicati.

E i veicoli commerciali?

Zerocento non intende di certo lasciare i lavoratori a piedi. Per questo offre la qualità della gamma Toyota Proace, mezzi che possono soddisfare ogni tipo di esigenza professionale con interni spaziosi e personalizzabili per trasportare qualsiasi cosa. Ce n’è davvero per tutti i gusti: si può scegliere tra due tipi di lunghezze, se avere un motore termico o elettrico e optare per una serie di accessori che rendono l'esperienza lavorativa più comoda e performante.

Sul sito di Zerocento, oltre agli orari del concessionario e ad altre informazioni utili, si può trovare facilmente l’automobile che si desidera attraverso una semplice ricerca per marca, modello, carrozzeria e prezzo.

Val la pena tenere d’occhio regolarmente questo portale per non perdere l’occasione proposta dalle “Promozioni del mese”. Zerocento, con la sua vasta gamma di veicoli usati Toyota e Lexus certificati e garantiti e i suoi nuovi veicoli commerciali, si trova in via Pontina 591 a Roma.