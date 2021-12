Qual è il piatto più ordinato della Capitale? Roma nella Top100 mondiale del food delivery

Se il 2020, per effetto della pandemia, è stato l’anno del lancio della formula a domicilio per molte realtà, il 2021 è stato quello dell’esperienza e delle conferme. Anche negli ultimi dodici mesi è cresciuto il servizio di food delivery nella Capitale con tantissimi romani che si sono lasciati incuriosire da qualche sapore esotico, assaggiando un piatto tipico e regalandosi di tanto in tanto un po' di "comfort food" di qualità a domicilio.

Il 2021 è stato anche l’anno del considerevole aumento della spesa online e delle cucine tradizionali. Ecco quali sono nel dettaglio le ultime tendenze del food delivery in questa video-story.

Chi meglio di Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery e presente in Città da oltre 5 anni, poteva stilare la lista delle preferenze a domicilio dei romani. La città capitolina, pur confermando la vocazione alla poke-mania globale, dimostra una chiara preferenza per il food delivery di carne. Scorrendo la Deliveroo 100 troviamo così il Bacon Cheese Burger di Five Guys a Roma (al 51eismo posto) ed il KOS - Pita Gyros di Ristorante Greco Ilios sempre a Roma (97esimo posto).