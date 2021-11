Intolleranze alimentari: 108 modi per godersi a pieno le cene in compagnia

Diciamocelo, cosa c’è di meglio che passare una giornata con chi ci vuole bene, circondati da amici e parenti, magari seduti intorno a un tavolo colmo di delizie per il palato? Eppure, non sempre la serata è destinata a finire in modo altrettanto piacevole. Provate, per esempio, a pensare in quanti e quali modi si può rovinare una perfetta cena in compagnia.

Ne avete trovati tanti? Beh, noi siamo in grado di aggiungerne altri...108! Volete qualche esempio? Eccoli pronti: lattosio, glutine, crostacei, uovo, peperoncino, sesamo, miele, caffè, prezzemolo, broccoli, olive, cacao...e potremmo continuare ancora!

Intolleranze alimentari: come scoprire quali sono le cause

Vi starete chiedendo in che modo quel broccolo e quei minuscoli semi di sesamo saranno in grado di rovinare una piacevole serata. Il motivo non è nient’altro che un’intolleranza alimentare. Già, proprio quella reazione anomala, più o meno grave, che si scatena con l’ingestione di alcuni cibi o componenti di essi. Come si manifesta? Causando vari disturbi ricorrenti e persistenti a livello gastrointestinale, dermatologico e respiratorio, ma anche con gonfiori ad arti e addome, inappetenza, emicrania, insonnia, sovrappeso, sbalzi di temperatura corporea...

Insomma, se le cause possono essere tante, le conseguenze non sono certo da meno. Fortunatamente esiste un modo facile e sicuro per conoscere in anticipo se si è intolleranti a qualche alimento specifico: il Test 108 Alimenti consiste, infatti, in un semplice prelievo del sangue, con il quale si possono individuare anche le intolleranze alimentari più rare e meno scontate.

Dove svolgere il Test 108 Alimenti a Roma

È proprio vero, grazie a una corretta alimentazione si può vivere serenamente ogni momento e soprattutto, si può aiutare il proprio organismo a prevenire disturbi patologici cronici come diabete, ipertensione e obesità.

Insomma, è chiaro: per godere del buon cibo e vivere bene, basta solamente un prelievo di sangue!

E la soluzione ideale, in questi casi, si chiama Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia, uno dei più grandi Gruppi di diagnostica di laboratorio, presente in 46 nazioni, con oltre 10mila collaboratori e più di 35 milioni di pazienti assistiti ogni anno, presente anche in tutto il territorio Romano con oltre 50 centri.

A Roma, presso qualunque Centro Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia è possibile affidarsi a professionisti sempre vicini al paziente e a tecnologie di ultima generazione, per effettuare rapidamente il Test 108 Alimenti e scoprire, in tempi record e con un riscontro affidabile e sicuro, le proprie intolleranze alimentari.

Scorpi di più sul Test 108 Alimenti e trova il centro Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia più vicino a te su www.lifebrain.it .