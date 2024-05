Dalla storia alla natura, dalla cucina al benessere: la Maremma laziale un territorio tutto da scoprire

Quando si dice Maremma si pensa subito alla Toscana ed invece non sempre è così.

A dimostralo è Canino, piccolo comune di circa 5 mila abitanti, in provincia di Viterbo che con la sua storia e le sue peculiarità non ha niente da invidiare alle campagne poco distanti, ma al di là del confine regionale: Canino, è infatti la città natale di Papa Paolo III e il luogo dove visse e riposa Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, Principe di Canino.



Ricco di storia è il Parco di Vulci che si estende per ben 900 ettari di terreno con suggestivi canyon scavati dalle rocce di origine vulcanica.

Paesaggi naturali che mostrano i resti della città etrusco-romana di Vulci.

A conservare i reperti dell'antica civiltà fin dal 1975, è anche il Museo Archeologico ospitato all'interno del castello dell'Abbadia, struttura del XII secolo e il Museo della Ricerca Archeologica.

A rendere particolare Canino inoltre, sono le sue acque termali che, grazie a strutture dedicate, offrono relax e benessere ai visitatori.

Quelle stesse acque che arricchiscono il terreno di sostanze che rendono unici i suoi prodotti alimentari, come l'asparago, poco fibroso, totalmente verde e ricco di ferro e magnesio, o come l'olio D.O.P, tra le prime D.O.P d'Italia.