Un’esperienza di benessere da vivere anche d’estate

Per la maggior parte delle persone, la quotidianità è scandita da ritmi molto serrati e, di conseguenza, da una continua rincorsa del tempo.

Una situazione alquanto stressante, in particolare nel periodo estivo: dopo un anno di lavoro, infatti, si attendono, con trepidazione, le tanto agognate ferie, che sembrano non arrivare mai.

In più, bisogna fare i conti con il caldo opprimente, ancora più difficile da tollerare se ci si trova in città.

Questo, però, non significa che ci si debba rassegnare a trascorrere un’estate all’insegna del relax.

Quando si desidera prendere una pausa dalla routine quotidiana, dedicandosi un momento di relax, solitamente si opta per una visita presso una Spa: questa è un’ottima soluzione anche nei periodi più caldi.

Una sessione alle terme, infatti, non significa solo saune e bagni caldi, ma offre una gamma di possibilità molto ampia, perfetta per rinfrescare la propria estate.



A circa mezz’ora dal centro di Roma e a pochi minuti dalle suggestive ville di Tivoli, si trova una vera e propria oasi di benessere, luogo ideale per rigenerare corpo e mente: si tratta di Tibi Spa.

Situata all’interno del Grand Hotel Duca D’Este di Tivoli Terme, la Spa offre un'esperienza di benessere ispirata ad un susseguirsi di caldo, freddo e riposo, per eliminare le tensioni, rilassarsi e rinfrescarsi.

Largo alle coccole: massaggi, trattamenti e rituali

Presso Tibi Spa si ha accesso ad una vasta gamma di servizi, adatti a soddisfare tutte le esigenze e studiati per promuovere il benessere.



Assolutamente da provare i trattamenti e i massaggi, punta di diamante della Spa: all’interno di stanze dedicate (ve ne sono ben 9 a disposizione), personale qualificato guida gli ospiti in un viaggio piacevole e rilassante.



Si può scegliere tra massaggio relax, perfetto per rilassare le tensioni; decontratturante, in grado di sciogliere le tensioni muscolari; drenante, utile per favorire il drenaggio dei liquidi e l’azione detossinante. Oppure ci si può sottoporre ad una sessione di riflessologia plantare.



Sono disponibili anche altri tipi di massaggio, come quello ayurvedico, derivante dalla tradizione indiana ed effettuato con olio caldo, è rasserenante e antistress; thailandese, più energico, è una sorta di ‘yoga passivo’ che aumenta l’attività vascolare, libera le tossine, attiva e libera energia; shiatsu, che attraverso sapienti pressioni perpendicolari sollecita il tessuto connettivo, permettendo una distensione completa del corpo.



Altre opzioni sono il bamboo massage, un’innovativa tecnica di massaggio defaticante e rimodellante e hot stone, un rituale che, attraverso pietre riscaldate, dona calma e serenità.

È, anche, possibile optare per due opportunità esclusive: massaggio Tibi, mix di tecniche occidentali e orientali e massaggio in acqua Tibi, un trattamento veramente unico grazie all’assenza di gravità dovuta all’immersione in acqua.



Non mancano i trattamenti per viso (antiaging, effetto lifting, idratanti, lenitivi, purificanti) e corpo (scrub, detox e anticellulite).

Per rigenerarsi in maniera completa, Tibi Spa offre pacchetti che racchiudono rituali dedicati a viso e corpo.

Massaggi, trattamenti e rituali possono essere effettuati anche in coppia, per un’esperienza di benessere e condivisione unica.



Per coccolare al massimo i propri clienti, inoltre, Tibi Spa dà la possibilità di usufruire di consulenze di bellezza personalizzate.

Inoltre, dispone di una propria linea di prodotti, per prendersi cura di sé anche a casa o per fare un regalo speciale.

Un percorso per ogni esigenza

Per eliminare lo stress e rigenerare corpo e mente, Tibi Spa ha studiato vari percorsi.



Tra questi, la Stanza del sale rosa dell’Himalaya: basata sull’inalazione del cloruro di sodio in alta concentrazione, costituisce un vero e proprio trattamento, da godersi un ambiente unico dove immergersi in una totale tranquillità.



Diversi i benefici offerti dal Bagno Mediterraneo: ammorbidisce il tessuto cutaneo, favorisce l’eliminazione di tossine e liquidi in eccesso, riequilibra il ritmo sonno-veglia, rassoda la cute.

Con l’aggiunta di essenze di erbe naturali inalate attraverso il vapore, dà giovamento anche all’apparato respiratorio.

Imperdibile l’esclusiva Stanza del ghiaccio, per provare di persona l’antico rituale del freddo; il contatto del ghiaccio con la pelle rivitalizza e tonifica i tessuti, riattiva la circolazione e rafforza il sistema immunitario.

Una vera e propria sferzata di energia.



La scelta è molto vasta: si può spaziare, infatti, tra la Piscina Tibi con lettini idromassaggio e bubble ring, la Vasca Sensoriale, le Docce Emozionali, la Vasca Effervescente, il Percorso Kneipp, la Sauna Finlandese e il Bagno Turco.

Divertimento e relax per tutti

Naturalmente, tutta la famiglia può divertirsi e rilassarsi presso la piscina esterna con area Solarium, sorseggiando una bevanda fresca o sgranocchiando qualcosa al bar.



In occasione del periodo estivo, inoltre, Tibi Spa ha ideato lo speciale Summer Tibi Day Spa, un pacchetto pensato per coccolarsi con una giornata alle terme e concludere con un rinfrescante aperitivo presso il pool bar.



Infine, sempre nell’ottica di rilassare corpo e mente, è possibile godersi un’esperienza di benessere olistico partecipando a una sessione di Yoga nel giardino della Spa.



Una fuga da caldo e stress a due passi da Roma.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di Tibi Spa.