Prevenire è meglio che curare: Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body

In ambito medico-sanitario la prevenzione ha come obiettivo quello di evitare e ridurre la comparsa, diffusione e progressione di malattie e patologie, svolgendo quindi un ruolo fondamentale ai fini della tutela della salute e della sicurezza del paziente.

Esami di routine sono alla base della prevenzione, ma spesso da soli non bastano per scovare in tempo determinate problematiche.

Tra i più efficaci e meno invasivi metodi di prevenzione abbiamo la Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body, una tecnica di RM che consente di studiare l'intero corpo senza radiazioni ionizzanti, ovvero quelle potenzialmente pericolose, e senza impiego di mezzi di contrasto che in alcuni casi possono determinare reazioni allergiche anche gravi.

Questo esame nasce per monitorare pazienti oncologici, ma oggi viene sempre più usato come metodo di prevenzione. Infatti, per la prima volta, è disponibile un esame completo, affidabile e semplice del corpo umano senza rischi di nessun genere, rendendo quindi possibile la ripetizione di esami anche a breve distanza di tempo.

L'esame

L'esame di tutto il corpo (Diffusion Whole Body) dura dai 30 ai 50 minuti durante il quale il paziente è comodamente sdraiato sul lettino. Nell’arco di questo tempo verranno esaminate le principali strutture corporee quali lo scheletro, le parti molli, i muscoli e tutti gli organi; compresi quelli che solitamente non hanno un esame specifico dedicato per la diagnosi precoce.

A differenza dell'esame TAC PET, dove è necessario l'impiego di farmaci radioattivi medico-nucleari, l’esame RM Whole Body, grazie alla sua non invasività, consente di utilizzarla con estrema sicurezza nello screening tumorale dell'intero corpo anche se le informazioni ottenute non sono le stesse in quanto la TAC PET fornisce dati sull’attivita’ metabolica delle cellule.

La cura del paziente

Questo tipo di esami può generare uno stato di ansia e claustrofobia nei pazienti, soprattutto quando eseguito con macchinari non odierni caratterizzati da un tunnel stretto e lungo. Presso i centri USI le apparecchiature sono dotate di un tunnel ad ampio diametro di ben 70 cm in grado di far accomodare il paziente in maniera molto più confortevole, riducendo fortemente o azzerando del tutto la sensazione di oppressione durante l’esame.

In più nelle strutture USI, grazie all’umanizzazione degli spazi tramite pannelli retroilluminati, la possibilità di ascoltare musica durante l’esame e personale qualificato pronto a sostenere il paziente in caso di attacchi di ansia e claustrofobia, la buona riuscita dell’esame è quasi garantita.

Va specificato che questo tipo di esame si può effettuare solo con macchinari di risonanza magnetica ad alto campo di ultima generazione come quelli presenti presso USI.

Il nome "Diffusion" di questa tecnica fa riferimento ad una applicazione della risonanza magnetica sensibile alla diffusione delle molecole di acqua.

Questo perché nelle cellule tumorali la diffusione delle molecole di acqua, dovuta al fatto che la densità delle cellule tumorali è maggiore, risulta inferiore.

La Diffusione Whole Body (tutto il corpo) rileva il movimento delle molecole di acqua che quando sono addensate in un tessuto tumorale brillano, rendendo i tumori maligni nettamente più brillanti rispetto ai tessuti sani, e quindi identificabili.