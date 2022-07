Dal sushi ai piatti della nostra tradizione: un ristorante propone un vero e proprio viaggio enogastronomico

In Italia il mondo della ristorazione è decisamente affollato, specialmente nelle grandi città. Un’offerta estremamente ampia – figlia di un enorme bagaglio enogastronomico nazionale – che tuttavia rende complicato trovare un locale con una proposta culinaria fresca e innovativa.

Proporre infatti alla propria clientela un menu peculiare, unico, distintivo e al tempo stesso convincente e di alta qualità richiede visione, inventiva e una filosofia gastronomica ben definita in testa.

Un luogo d’incontro…di sapori

Una missione difficile ma non impossibile, come dimostra FUCINA, nuovo ristorante fusion che ha aperto le proprie porte al pubblico il 6 luglio a Roma, in via Beverino 6.

Il cuore pulsante della cucina di FUCINA è l’oriente. Il menu del nuovo ristorante romano propone infatti piatti tradizionali asiatici, piatti fusion, sushi in varie declinazioni e pesce crudo.

Oriente ma non solo: presso FUCINA sarà anche possibile assaggiare i piatti tipici italiani, le specialità di varie nazioni ed esperimenti gastronomici che fondono sapori di tradizioni differenti.

Lo stesso nome del ristorante, d’altronde, è una crasi tra “fusion” e “cucina” che rispecchia la filosofia culinaria del locale, vero e proprio luogo di costante sperimentazione gastronomica. FUCINA, infatti, si propone di superare le tradizionali dicotomie oriente-occidente, tradizione-innovazione, dando vita a percorsi del gusto innovativi e cha spaziano da una cultura all’altra.

Più di un semplice ristorante

L’arredo moderno e ricercato – caratterizzato dal verde e dal profumo avvolgente dei fiori che sarà possibile acquistare all’interno del locale – crea un’atmosfera rilassante e ideale per avventurarsi in sentieri gastronomici inusuali.

FUCINA, insomma, è qualcosa di più di un semplice ristorante: è un luogo dove i sapori di tutto il mondo si incontrano e si fondono, un luogo dove esplorare insieme agli amici nuove tradizioni gastronomiche e nuove tipicità nazionali

Per informazioni:



SITO: www.fucina.art

TELEFONO: 06 55272 881

INS: fucinaroma