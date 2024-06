Le Startup oggi: motore di innovazione e crescita economica

Il mondo delle Startup è sempre più variegato e pieno di iniziative e novità. L'innovazione e la spinta al cambiamento sono le due costanti che lo caratterizzano, dimostrando ogni giorno di più quanto investire in innovazione sia sempre la scelta giusta, in considerazione anche del fatto che avere imprese più competitive possa rendere più efficiente e produttiva un'intera nazione.

In Italia, negli ultimi dieci anni, l'ecosistema delle Startup si è espanso in maniera esponenziale, con un dato che oggi si aggira intorno alle 16.000 unità.

A Roma l'appuntamento di riferimento delle Startup italiane

Numeri che fanno capire bene l'importanza di StartupItalia Open Summit, l’appuntamento di riferimento per le Startup italiane e per le imprese e le persone che puntano sull’innovazione, che quest'anno andrà in scena il 20 giugno a Roma negli spazi del Gazometro di Via Ostiense, uno dei distretti emergenti più iconici della Capitale, dove sta per prendere forma un nuovo ecosistema, che punta a contribuire alla trasformazione in chiave digitale del nostro sistema-Paese.

Un distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche, aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata, in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. Un vero e proprio parco scientifico nel cuore di Roma.

Main partner della giornata anche quest’anno è SACE, il gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Tesoro, che ha fatto del sostegno all’innovazione un elemento cardine della propria mission e che proprio in questi giorni lancerà #SACE4Innovation, una campagna di iniziative gratuite dedicate alle aziende e PMI italiane che vogliono investire in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità.

Investire in tecnologia e innovazione è sinonimo di competitività

“L’innovazione è vitale perché abilita e accelera il cambiamento, impattando positivamente sulla scala di impresa – ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE –. L’export di chi investe in tecnologia è 3 volte più alto rispetto a chi non investe. E avere imprese più competitive significa avere anche un Sistema Paese più competitivo, più produttivo e più resiliente. E siamo anche convinti che sia vitale creare interconnessioni tra gli investimenti in digitalizzazione e in sostenibilità ambientale. La chiamiamo la Twin Transition: perché un fattore abilita e accelera l’altro. E crediamo che abbracciarla sia la condizione necessaria oggi per fare quel salto dimensionale necessario per competere sui mercati globali, con spillover positivi su tutto il sistema”. Ricci – che ha messo l’innovazione al centro del Piano Industriale INSIEME2025 presentato a novembre 2022 – ha anche aggiunto: “I nostri Studi ci dicono che un Paese che investe in nuove tecnologie e Intelligenza Artificiale incrementa la sua produttività, rilasciando un effetto moltiplicatore su tutta l’economia. In Italia questo equivarrebbe a una crescita aggiuntiva del PIL di circa 90 miliardi in 5 anni.”



"L’innovazione è il futuro per l'Italia, la nostra mission è aiutare le imprese a investire per crescere. Quello delle startup è un segmento che noi difficilmente coprivamo in passato, che lavora su progetti nuovi e non si sposa con le dinamiche garanzie del credito dove ci sono attori diversi anche istituzionali – ha commentato Antonio Frezza, chief marketing & sales pmi & Property Management Solutions di SACE –. Con il nuovo piano industriale abbiamo scelto di abbracciare questo settore: ci sono 15mila imprese che rappresentano il futuro dell'Italia e vogliamo supportarle”.

Obiettivo: rendere le innovazioni accessibili alle aziende

Per farlo, SACE ha coinvolto attori istituzionali e non, tra cui venture capital, hub di innovazione, fintech educative e si è presentata al grande pubblico di startup, pmi innovative e tutto l’ecosistema già lo scorso anno a Sios2023: “L’abbiamo organizzato a Roma per far capire che la piazza delle startup non è solo Milano perché è fondamentale il dialogo con le istituzioni. Il nostro compito è rendere l’innovazione e le startup accessibili alle aziende e alle pmi e abbiamo capito che il sistema Italia ha bisogno una serie di prodotti finanziari assicurativi dedicati”. Per queste ragioni SACE ha radunato lo scorso aprile intorno a un tavolo più di 20 fondi di venture capital in una giornata di ascolto e co-design per progettare soluzioni finanziarie e servizi a supporto dell’innovazione in Italia.

Tanti servizi per trasformare ogni idea in un successo

I servizi di accompagnamento che SACE offre vanno dai business matching tra le startup e i potenziali buyer al fornire competenze finanziarie e manageriali alle startup per trasformare le loro idee in modelli di business di successo. “Abbiamo disegnato prodotti che a vario titolo - dalla finanza, all’assicurazione, alla garanzia - possano agevolare il sistema”. Un insieme di eventi fisici e virtuali e una promozione dedicata con soluzioni gratuite a supporto dell’innovazione. Visita il sito sace.it per il calendario degli eventi e segui l’ #SACE4innovation sui canali social.

Oltre ai panel e ai talk che si susseguiranno nel Main Stage, a SIOS24 Summer avranno spazio anche workshop interattivi e sessioni di networking, rivolti non solo a PMI, startup e alla community dell’innovazione, ma anche a studenti e ricercatori. Una serie di incontri per condividere idee, linguaggi, strumenti e best practice con il contributo di manager ed esperti di settore sui temi chiave dell’evento, come l’Intelligenza Artificiale (con Microsoft) e la formazione (con Intesa Sanpaolo).