Roma: una città che coinvolge i propri cittadini

L’Italia, si sa, è amata in tutto il mondo per l’immensa ricchezza culturale, paesaggistica e architettonica, attirando ogni anno milioni di turisti. Ogni città racchiude e regala agli occhi di abitanti e visitatori, dettagli unici di grande bellezza, talvolta donando un sorprendente contrasto tra aree gremite di grandi palazzi e spazi verdi.

Quello che non tutti sanno, è che alcune di loro organizzano attività che non solo coinvolgono cittadini e turisti, ma prevedono altresì una valorizzazione di alcune aree del centro urbano.

È quello che sta succedendo a Roma dal 2021, grazie al progetto Parchi Agos Green&Smart, promosso da Agos, nota società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity.

Una società finanziaria che pensa al benessere di ambiente e cittadini

Presente in Italia da oltre 35 anni, Agos sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi mercati, attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un’ampia gamma di servizi assicurativi.

Fiducia, trasparenza e rispetto sono pilastri fondamentali dell’azienda, e valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica e sociale su cui basa il proprio operato. Ecco perché, negli ultimi anni, la società ha deciso di inserire all’interno della propria strategia di sostenibilità, l’ambizioso progetto Parchi Agos Green&Smart.

L’iniziativa, esempio tangibile di sinergia tra pubblico e privato, è ideata in collaborazione con la Fondazione SportCity – nato nel 2021 con la collaborazione di CONI, ANCI e Ministero dell’Ambiente, la cui missione è rendere lo Sport accessibile a tutti in città e periferia – e Brand for the City, che nasce dalla volontà di rendere possibile il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della rigenerazione urbana.

Quattro appuntamenti al mese: il cuore pulsante del progetto e la novità del 2024

Parchi Agos Green&Smart, avviato nel 2021, ha come principale obiettivo riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la Società, grazie a interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio, in linea con i valori di Agos for Good che rappresenta l’impegno sostenibile di Agos per la creazione di un progresso condiviso, attraverso la collaborazione tra amministrazioni locali, mondo dell’azienda e terzo settore.

Gli interventi di rigenerazione previsti riguardano 4 declinazioni differenti:

Green, diffusione del verde in città e educazione alla sua cura

Smart, innovazione attraverso la tecnologia e il digitale

Sport, diffusione della pratica sportiva come fattore di salute, benessere e socialità

Art, impiego dell’arte per il recupero di spazi e manufatti degenerati o inutilizzati.

Il progetto – che parte dal centro sud della capitale – prende forma all’interno del Parco Donatella Colasanti di viale Giustiniano Imperatore 146, nel quartiere San Paolo, e per la prima volta è pronto a ospitare appassionanti attività, per un totale di 4 appuntamenti al mese. Ogni settimana infatti, una nuova attività farà da protagonista, sarà gratuita e aperta a tutti, previa registrazione.

Si parla di laboratori green e artistici, calcio freestyle e street soccer, workshop creativi, tornei e lezioni di scacchi, organizzati da associazioni che da sempre si occupano di:

reintegrazione socio lavorativa delle persone fragili, inserendole in impieghi per il recupero delle aree verdi (Ridaje)

diffondere una cultura sportiva basata sulla libertà di espressione, sulla creatività, sul rispetto reciproco e il benessere fisico (Scuola Calcio Freestyle)

ospitare manifestazioni artistico culturali, avvicinando i cittadini del quartiere all’arte contemporanea (Cosarte Spazio Ricreativo)

organizzare corsi, tornei ed eventi dedicati agli sport della mente (ASD Il Discobolo)

Una linfa per il centro urbano: l’evoluzione del progetto

A tre anni di distanza dal lancio di Parchi Agos Green&Smart, l’evoluzione dell’ambizioso progetto ha visto sempre più l’avvicinamento alle esigenze del territorio, al fine di creare una comunità e un impatto duraturo nel tempo. I valori di prossimità, connessione, rigenerazione urbana e sociale permangono da allora e sono il cuore pulsante del lavoro costante portato avanti da Agos.

L’evoluzione del progetto ha visto crescere la vicinanza della società al territorio e il rafforzamento del legame con le associazioni del terzo settore. Inoltre, quello che inizialmente era un semplice appuntamento annuale, si è trasformato in un calendario di attività settimanali e gratuite a beneficio di tutta la collettività, previste per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre.

Il futuro di tale iniziativa prevede una collaborazione tra pubblico, privato, cittadinanza e di connessione tra le persone e il territorio in cui vivono.

Per ricevere ulteriori informazioni, scoprire il calendario e iscriversi alle attività, è possibile consultare il sito internet.