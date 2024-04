Come il sesso sicuro può proteggere dalle IST

Se è vero che nell’ultimo decennio alcuni tabu legati al sesso sono stati sdoganati, è altresì evidente che la strada da percorrere perché all’interno della società si inserisca un’attenta, adeguata e scrupolosa educazione sessuale, è ancora lunga.

Risulta evidente che sul piccolo e grande schermo, il sesso viene ormai mostrato in maniera sempre più libera ed esplicita, senza però fornire le opportune informazioni che possono aiutare le giovani generazioni a vivere il tutto con consapevolezza e in piena sicurezza.

Se nel 2020 si è verificato un calo fisiologico delle IST – complice il periodo di lockdown e la minore reperibilità dei dati – gli anni successivi hanno visto una ripresa vertiginosa, con un allarme lanciato per la diffusione di sifilide, gonorrea e non solo. L’Unione Sanitaria Internazionale (USI) spiega quali possono essere i sintomi, le terapie e le precauzioni per evitare di contrarre le Infezioni Sessualmente Trasmesse.

Le IST più frequenti e i principali agenti responsabili

Forse non tutti sanno che le Infezioni Sessualmente Trasmesse rappresentano un ampio gruppo di malattie molto diffuso in tutto il mondo. Che siano asintomatiche o causa di sintomi acuti e prolungati nel tempo, l’incidenza di tali infezioni è in continuo aumento, soprattutto tra i giovanissimi.

Alcune di loro possono durare per tutta la vita ed è sufficiente un solo rapporto non protetto per essere contagiati. In aggiunta, i ragazzi in giovane età risultano restii ad affidarsi ad uno specialista, affrontando i primi sintomi con autoterapia.

Secondo i dati dell’Oms, ad oggi esistono oltre 30 diversi patogeni tra batteri, virus, protozoi e parassiti, responsabili delle IST. Tra le patologie causate da batteri, conosciamo le infezioni da clamidia e la sifilide, mentre quelle originate da virus sono l’HIV, l’herpes, l’epatite B e C e il Papillomavirus-HPV. Quest’ultimo risulta essere portatore di condilomatosi, tumore al collo dell’utero, cancro alla vulva, dell’orofaringe, dell’ano e del pene.

Gli agenti responsabili di tali patologie si trasmettono attraverso:

qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale)

liquidi organici infetti (sperma, secrezioni vaginali, saliva)

il contatto diretto della pelle e delle mucose genitali, anali e della bocca

Alcune IST si trasmettono anche attraverso il sangue – tramite il contatto con ferite aperte, scambi di siringhe, tatuaggi e piercing, in situazioni non controllate – oppure durante il parto o allattamento, nel caso di una madre con infezione attiva.

Come riconoscere i principali sintomi delle IST

Di fronte a un’ipotesi di Infezioni Sessualmente Trasmesse, risulta di fondamentale importanza rivolgersi a uno specialista che garantisca una diagnosi rapida e proceda ad impostare subito la giusta terapia, sia per alleviare i sintomi, che per evitare complicazioni e la trasmissione ad altre persone.

Secondo quanto afferma il Dottor Giuseppe Vocaturo, ginecologo del GRUPPO USI, è bene riconoscere i segni e i sintomi comuni delle IST.

Tra i più frequenti, segnaliamo:

secrezioni anomale dei genitali

dolore pelvico

comparsa di prurito

comparsa di lesioni nella regione dei genitali, dell’ano e della bocca

pollachiuria

disuria

dolore e sanguinamento durante e/o dopo i rapporti sessuali.

Terapie e prevenzione

“La cura tempestiva è quello che ci permette di ridurre l’infettività del paziente e di interrompe la catena dei contagi” spiega il Dottor Vocaturo. “Quando le IST non vengono trattate in maniera adeguata possono causare gravi complicanze come la sterilità, i problemi durante la gravidanza, le infezioni neonatali e lo sviluppo di tumori”.

Risulta dunque determinante consultare un medico specialista fin dai primi sintomi, poiché nella maggior parte dei casi, le IST possono essere curate attraverso terapie farmacologiche o antibiotiche.

Tuttavia, prima ancora della cura, esiste la prevenzione, che gioca un ruolo fondamentale: la protezione attraverso l’uso di preservativi durante i rapporti sessuali, è l’unico modo per prevenire infezioni e malattie e risulta, ad oggi, il metodo più efficace in assoluto.

È utile ricordare che molte persone infette possono essere asintomatiche o presentare sintomi lievi, quindi è importante che i preservativi siano utilizzati in maniera coerente e corretta sia nei rapporti vaginali che anali. In aggiunta, è indispensabile sottoporsi regolarmente a test per le IST, soprattutto in caso di rapporti sessuali con partner nuovi o multipli.

Tra le altre misure precauzionali, il Dottor Vocaturo suggerisce di:

ridurre il numero di partner sessuali

avere rapporti sessuali con partner stabili che si sono sottoposti a test

evitare il consumo di alcol e droghe durante i rapporti per non compromettere il giudizio, riducendo l’uso corretto del preservativo

sottoporsi a vaccinazioni (ad oggi esistono i vaccini per l’epatite B e il Papillomavirus-HPV)

avere una comunicazione onesta e aperta con i partner sessuali sul proprio stato di salute e sulla prevenzione

evitare il contatto sessuale con partner che presentano segni si infezione

Tutti i centri USI di Roma sono disponibili per effettuare esami e visite specialistiche di ginecologia ed andrologia per prevenire e curare le IST.