Sfide, passione, responsabilità: come la scuola porta al cambiamento individuale e collettivo

Quali sono i valori che la scuola di oggi deve trasmettere allo studente e alle future generazioni? Come può un’istituzione portare al cambiamento individuale e collettivo? A volte capita di concentrarci più sui numerosi difetti burocratici del meccanismo scolastico e dimenticare in questo modo l’aspetto romantico della scuola e della sua rilevanza concreta a livello formativo.

Occorre precisare che la scuola non deve ritenersi un luogo dove apprendere e basta. Ma un vero e proprio incontro tra docenti e alunni per rinnovare (nel caso dei primi) e acquisire (nel caso dei secondi) le giuste competenze e passioni per agire responsabilmente in questo mondo.

Scuola Germanica Roma

Proprio sul concetto responsabilità fa leva la Scuola Germanica Roma, situata in via Aurelia Antica 397-403. Una scuola d’incontro che offre ai suoi alunni un programma educativo vario, volto a insegnare loro ad assumersi le proprie responsabilità e, al contempo, prepararli alla vita in un contesto internazionale.

Una proposta ampia che va dalla scuola dell’infanzia (e nido), passando per la scuola primaria e arrivando fino alla scuola secondaria. Come scuola tedesca riconosciuta in Italia e all’estero, la Scuola Germanica Roma offre ai propri alunni un’istruzione bilingue. Al termine dell’iter scolastico, gli studenti potranno conseguire sia il “Deutsches Internationales Abitur” che il diploma di maturità italiano, oltre all’ottima conoscenza di inglese, francese e anche latino, per un totale di cinque lingue.

Responsabilità, formazione e autodeterminazione

Sono queste competenze, acquisite in un percorso lungo e stimolante, a inserire gli allievi in un mondo dove responsabilità, formazione e autodeterminazione si costituiscono come valori fondamentali per configurarsi come studenti migliori ma anche e soprattutto migliori esseri umani.

Una grande famiglia, quella della Scuola Germanica Roma, che ha come pregio quello di incoraggiare i propri alunni all’autodeterminazione fornendo allo stesso tempo una forma mentis adeguata alle successive sfide professionali.

Agli studenti è offerta un’ampia gamma di metodi - per il lavoro individuale, in coppia, in gruppi – che si rivolgono ai diversi profili cognitivi. Al contempo si cura anche lo sviluppo dello spirito di squadra, della responsabilità, delle tecniche di presentazione. Particolare attenzione è rivolta ad “imparare ad imparare”, alle tecniche di interiorizzazione dei contenuti, in modo autonomo e significativo i cui presupposti sono autodisciplina e riflessione.

Una spinta verso il digitale

Visitando il sito, organizzato in modo esemplare e dettagliato, è possibile reperire informazioni in merito alla scuola, iscrizioni ai corsi e programmi. La sezione dedicata alle FAQ ben dimostra l’estrema attenzione nei confronti dell’allievo e della sua formazione. I contributi video sono chiari ed esplicativi, a dimostrazione di come la Scuola Germanica Roma offra un occhio sempre più attento alla spinta verso il digitale, ormai necessario per l’istituzione scolastica.