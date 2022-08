Ritorna la scuola: 3 consigli per risparmiare sugli acquisti

Tra pochi giorni si tornerà tra i banchi e molte famiglie sono alle prese con gli acquisti del corredo scolastico e dei libri di testo. Il Codacons, che fornisce ogni anno i dati ufficiali sul caro scuola, ha effettuato un primo monitoraggio nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati e ha rilevato che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario i prezzi sono in rialzo in media del 7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione, in marcato aumento nel nostro Paese. Ecco allora 3 consigli utili per risparmiare.

Acquistare libri di seconda mano

Un buon modo per mettere al riparo il portafoglio dal caro scuola è quello di sceglier di comprare libri scolastici usati; secondo Federconsumatori così si può ottenere un risparmio che si aggira intorno al 30%. In quasi tutte le città italiane si possono trovare facilmente mercatini dei libri usati, come pure librerie specializzate in editoria scolastica di seconda mano. E per chi vuole risparmiare in comodità ci sono i negozi online.

Approfittare dei bonus regionali per l’acquisto dei libri di testo

Diverse regioni hanno previsto un aiuto economico destinato alle famiglie a basso reddito (certificato tramite Isee) per l'acquisto dei testi scolastici. Anche il Lazio ha confermato il bonus libri per l’anno scolastico in partenza: possono accedere ai contributi tutte le famiglie che risiedono in Regione e hanno dei figli a carico in età scolastica che frequentano le scuole elementari o medie: per la scuola primaria, comunque, la fornitura dei libri è già gratuita. La soglia ISEE massima grazie alla quale è possibile ottenere i voucher è pari a 15.493,71 euro all’anno. Le domande si raccolgono fino al 15 ottobre 2022: per richiedere lo sconto sui libri è necessario compilare l'apposito modulo disponibile sul sito web della Regione.



