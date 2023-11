Multiculturalità e bilinguismo per un Istituto nel cuore della capitale

Nell’intero percorso di crescita e istruzione, dall’infanzia all’adolescenza, è importante che un bambino venga seguito ed accompagnato, perché passo dopo passo acquisti la consapevolezza, le conoscenze e le competenze per inserirsi in un mondo in costante cambiamento.

Se da una parte la famiglia può rappresentare un primo step a livello di educazione, il ruolo giocato dagli istituti di istruzione risulta sicuramente fondamentale, sia per quanto riguarda la preparazione dell’allievo, sia per l’ambiente in cui verrà introdotto.

Nel cuore della capitale, un istituto accoglie i propri studenti, accompagnandoli durante l’intero percorso che va dalla scuola d’infanzia al liceo, inserendoli in un ambiente stimolante, tra bilinguismo e multiculturalità.

Educare oltre che istruire: un approccio contemporaneo all’insegnamento

Sono diversi i punti cardine che permettono all’Istituto Marymount di distinguersi, primo fra tutti la multiculturalità. La struttura infatti è aperta a studenti di qualsiasi cultura e religione, permettendo a ognuno di loro di crescere in un ambiente stimolante e inclusivo.

Dalla scuola d’infanzia fino alle classi del liceo, l’istituto inserisce come secondo punto fermo il bilinguismo: grazie ad un’accurata selezione di docenti madrelingua altamente specializzati, propone un insegnamento in lingua inglese fin dalla tenera età, offrendo la possibilità di approfondire e potenziare gradualmente l’apprendimento della lingua straniera.

Da non trascurare, le attività di outdoor education. Si tratta di lezioni che si svolgono in spazi aperti per permettere ad ogni alunno di “interagire attivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali”.



Dalla scuola d’infanzia fino al liceo: un percorso di formazione completo e ad alto livello

Si parte con un approcci principalmente legato al gioco, con l’obiettivo di stimolare e incoraggiare la curiosità e la creatività dei bambini, sviluppandone l’apprendimento. Durante la scuola d'infanzia e la scuola primaria, l’aspetto affettivo-relazionale risulta fondamentale e al centro dell’insegnamento.

Durante gli anni successivi, che passo dopo passo accompagnano lo studente fino ad arrivare al liceo, gli occhi sono puntati sullo sviluppo di conoscenze e attitudini che consentano all’alunno di “affrontare e risolvere situazioni problematiche nuove e complesse nella vita quotidiana”.

L’offerta didattica della scuola secondaria di secondo grado, distingue l’Istituto Marymount dai licei tradizionali: viene infatti proposto un modello unico di liceo classico e scientifico, che integra discipline umanistiche, scientifiche ed esperienziali. Inoltre, accanto all’insegnamento di un adeguato metodo di studio, si prepara ogni studente affinché sviluppi una personalità aperta alle esigenze degli altri e ai rapporti interpersonali.

Riconoscere ed accrescere le potenzialità di ogni allievo e studente

Se multiculturalità e bilinguismo risultano al centro della proposta didattica dell’Istituto Marymount, è sicuramente da riconoscere il principio fondamentale secondo cui ad ogni allievo e studente è offerta l’opportunità di riconoscere ed accrescere le proprie potenzialità.

Lo scopo di tale approccio è di sviluppare in loro una profonda consapevolezza non solo in merito all’ambiente circostante – una società in continua e rapida evoluzione – ma anche delle proprie capacità. Questo permetterà di crescere, educare ed istruire futuri cittadini del mondo, che saranno pronti ad affrontare l’università e il mondo del lavoro.