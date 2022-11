A Roma c'è una scuola che dà ai propri studenti una forte preparazione personale e multiculturale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cultura italiana e quella inglese intrecciate insieme.

Il progetto del bilinguismo offre dal 1999 la possibilità di approfondire e potenziare lo studio della lingua inglese, esclusivamente con docenti madrelingua.



É questo uno degli obiettivi principali dell'Istituto Marymount di via Nomentana, fondato nel 1930 e diretto dalle Religiose del Sacro Cuore di Maria, che offre ai suoi oltre 1000 allievi di diverse nazionalità e religioni una preparazione scolastica che parte dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria , fino ad arrivare alla Secondaria di I e II Grado.

"La nostra scuola, che porta avanti un autentico bilinguismo con circa la metà delle materie insegnate in lingua inglese – ha affermato Shane Daniel Grant, Vicepreside dell'Istituto – si pone come ponte tra gli istituti tradizionali e quelli internazionali, guardando al domani senza dimenticare le proprie radici. Una realtà aperta, dove due mondi – quello italiano e quello anglosassone – si intersecano in una connessione continua, dove scuola e famiglia dialogano costantemente e in cui, quale ulteriore arricchimento culturale, gli insegnanti di madrelingua inglese provengono da Paesi differenti."