Dietro ad una fine si cela sempre un nuovo inizio

Siamo ormai entrati nel mese di giugno, che segna ufficialmente l'inizio della stagione estiva: per milioni di alunni e studenti per milioni di alunni e studenti rappresenta la fine di un percorso durato anni, che li ha messi a dura prova ma allo stesso tempo li ha preparati per il futuro.

Che si tratti di un bambino che conclude la scuola dell’infanzia, o i cinque anni di scuola primaria, di un ragazzo che si accinge a iniziare il liceo o di un giovane, pronto a spiccare il volo tra i banchi dell’università, lo scenario non cambia: tra giochi, compiti in classe, studio e lezioni, ogni sfida affrontata sarà un bagaglio di conoscenza e di esperienza che ognuno di loro porterà con sé in questa nuova fase di vita.

Se da una parte l’impegno e la dedizione sono stati compagni fondamentali, risulta altresì determinante il ruolo giocato dall’Istituto che per anni li ha ospitati, accolti e preparati, e dai docenti che li hanno accompagnati, educati e istruiti lungo l’intero percorso. Entrambe le componenti sono fondamentali e rientrano tra i punti cardine dell’Istituto paritario Marymount di Roma, che con l’evento delle Graduation ha celebrato numerosi studenti.

Creare unità nella diversità

“To create unity through diversity”, il Goal dell'anno con cui l’Istituto Marymount Roma – con le due sedi in Via Nomentana e Via Livorno – accoglie i suoi studenti. In un viaggio educativo che inizia dalla Scuola dell’Infanzia, passa per la Scuola Primaria e Secondaria, e arriva fino al Liceo, l’istituto incentra il proprio iter formativo sulla trasmissione di principi quali la multiculturalità, l’apertura all’internazionalità e la solidarietà, il tutto basato sui valori cristiani.

Aperto all’iscrizione di allievi di diverse culture e religioni, il Marymount promuove la crescita umana, individuale e sociale, in un ambiente stimolante: con l'obiettivo di porre stabili basi che permettano di inserirsi all’interno di una società globalizzata in costante trasformazione, il programma didattico promuove lo sviluppo del potenziale di ognuno di loro.

Istruzione ed educazione: un approccio contemporaneo all’insegnamento

Se con il termine istruire associamo spesso il concetto di preparazione teorica, tecnica e culturale, per l’Istituto Marymount è fondamentale che accanto all’insegnamento, sia presente anche un progetto educativo di alto livello, volto a guidare, condurre e aiutare gli studenti a sviluppare le proprie capacità e a diventare, nel tempo, cittadini responsabili. Tale impostazione permette di acquisire, fin da piccoli, gli strumenti indispensabili per l’apprendimento di un metodo di studio e per la formazione di una personalità aperta alle esigenze degli altri e alla cura dei rapporti interpersonali.

Fondamentale è il bilinguismo italiano-inglese, punto fermo dell’Istituto, che offre la possibilità di imparare, approfondire e potenziare lo studio della lingua Inglese, esclusivamente con un team di docenti madrelingua. La conoscenza delle lingue straniere rappresenta un tassello importante per la piena comprensione della pluralità e multiculturalità che caratterizzano il Marymount.

Fondamentali le attività di outdoor education, ovvero lo svolgimento delle lezioni in spazi aperti, che permettono a ogni allievo di “interagire attivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali”.

Dal primo all’ultimo giorno: il ruolo degli insegnanti lungo l’intero percorso

“All’Istituto Marymount, siamo convinti che educare sia una missione che vada ben al di là del puro insegnamento: educare è, prima di tutto, una forma d’amore che, nella nostra scuola, portiamo avanti giorno dopo giorno”.

Determinante il ruolo dei docenti altamente qualificati, che accompagnano gli studenti, passo dopo passo, in questo lungo viaggio - a prescindere dell’età di ciascuno - incoraggiandone attivamente lo sviluppo delle abilità e delle competenze, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza il futuro che li attende.

Graduation e contatti

Presenti sul sito internet, le immagini di alcuni eventi conclusivi dell'anno scolastico 2023: dalla Scuola d’Infanzia al Liceo, un’esplosione di gioia, emozioni e grande soddisfazione per appuntamenti ricchi di interventi e riflessioni. Un grande senso di appartenenza e di condivisione, i sentimenti che hanno condiviso gli alunni presenti: per alcuni di loro ha rappresentato il primo traguardo raggiunto, per altri, invece, l’epilogo di un lungo cammino durato anni, tra sfide, ostacoli, muri da abbattere e ponti da costruire, che li ha portati a raggiungere una profonda conoscenza e consapevolezza di sé e del mondo circostante.