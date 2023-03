Screening per il tumore al seno: l’importanza dei controlli periodici

Quella al seno è la forma di tumore che più colpisce le donne. I numeri del cancro in Italia 2022 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario e secondo i dati ISTAT, nel 2018, il carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne.

Il principale mezzo per contrastarla è senza dubbio la prevenzione: grazie a una diagnosi precoce, infatti, si può individuare il tumore nella fase iniziale e gli eventuali interventi chirurgici (e non) possono essere meno invasivi e più circoscritti, aumentando di molto le possibilità di guarigione.

Un esame fondamentale: la mammografia

Altrettanto importante è affidarsi a professionisti e strutture qualificati, come per esempio Korian, un gruppo specializzato nei servizi di assistenza e cura, con decine di centri ambulatoriali e diagnostici, veri e propri punti di riferimento per visite ed esami specialistici.

E a proposito di diagnosi precoce, un’arma molto efficace è lo screening mammografico, che può contribuire ad una significativa riduzione del tasso di mortalità. La mammografia è un esame radiografico che si effettua comprimendo il seno tra due piastre: questo consente di individuare eventuali anomalie del tessuto mammario o noduli sospetti di natura tumorale. Può durare in tutto dai 5 ai 10 minuti.

Nei centri Korian i mammografi sono di ultima generazione ed è disponibile anche la mammografia 3D (o tomosintesi), cioè lo strumento più avanzato in questo campo. L'acquisizione dell’immagine della mammella in tomosintesi migliora l'interpretazione radiologica aumentando la rivelazione delle lesioni anche del 25%.

Un esame diagnostico complementare, sempre disponibile nei poliambulatori della rete Korian, è l’ecografia mammaria, che viene spesso eseguita per distinguere se un problema rilevato dalla mammografia o tramite un esame fisico del seno può essere ad esempio una cisti fluida o un tumore solido e pertanto costituisce un’indagine complementare alla mammografia.

In alcuni casi, qualora venga riscontrato un nodulo dubbio, è opportuno effettuare una Risonanza Magnetica della mammella con mezzo di contrasto, esame che svolge un ruolo di complemento ed è molto utile nel planning pre-chirurgico.

Lo specialista fa la differenza

Oltre alla tecnologia bisogna fare attenzione a chi ci si rivolge. Al fine di una corretta valutazione bisogna rivolgersi a un senologo, ovvero un medico radiologo specialista in patologie mammarie. Presso i Poliambulatori della rete Korian, dove sono stati creati dei percorsi Donna, ci sono radiologi donne con ampia esperienza dedicati a questo servizio.