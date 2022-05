Come scegliere la laurea magistrale? Con un Open day virtuale

Da quando la riforma universitaria del 1999 ha istituito la cosiddetta laurea triennale (il ‘3+2’) il dibattito ruota spesso attorno a una domanda: magistrale, si o no? Nonostante alcuni affermino che basti una laurea triennale, sono tanti gli studenti che proseguono e portano a termine il ciclo completo.

La differenza – oltre che in termini burocratici, quale la possibilità di accedere ad alcuni concorsi o posizioni lavorative – sta soprattutto nelle competenze. Mentre la laurea triennale, generalmente, ha l’obiettivo di fornire skill di base, il percorso in magistrale è specialistico: offre, quindi, un approfondimento specifico, affinché lo studente acquisisca adeguate conoscenze in un ambito ben preciso.

Scegliere non è mai facile, ma uno strumento certamente utile può essere l’Orientamento, un vantaggio da sfruttare per muoversi meglio nel ‘mare’ dell’offerta formativa.

Dopo due anni di pandemia le possibilità di scoprire gli Atenei sono ulteriormente aumentate: tra queste l’offerta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che propone un Virtual Open Day – Lauree magistrali delle aree di Economia - Ingegneria – Lettere e Filosofia – Scienze Matematiche Fisiche e Naturali l’11 maggio dalle 11.00 alle 18.30.

Il Virtual Open Day è aperto a laureati e laureandi della triennale.

L’evento, interamente online, è un’esperienza nuova: un percorso realmente interattivo per scoprire tutte le opportunità dell’Ateneo, visitare virtualmente le aule e conoscere nel dettaglio tutti i Corsi di laurea magistrale:

Economia : Business Administration, Economics, European Economy and Business Law, Finance and Banking (corsi integralmente in inglese, con la possibilità del doppio titolo); Economia dei mercati e degli intermediari finanziari; Economia e Management;

Art History in Rome, from Late Antiquity to the Present (in lingua inglese); Filosofia (possibilità di doppio titolo); Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione (prevalentemente a distanza); Scienze della storia e del documento (curriculum European History – possibilità di doppio titolo); Scienze pedagogiche (parte del percorso formativo è svolto in modalità telematica); Letteratura italiana, filologia moderna e linguistica; Lingue e letterature europee e americane; Musica e spettacolo; Progettazione e gestione dei sistemi turistici; Storia dell’arte; Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy; Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: Biotechnology (in lingua inglese); Fisica (in lingua italiana con curricula in lingua inglese – possibilità di doppio titolo); Bioinformatica; Biologia cellulare e molecolare e Scienze biomediche; Scienze della Nutrizione Umana; Biologia evoluzionistica, ecologia e antropologia applicata; Informatica; Matematica pura e applicata; Chimica; Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Secondo il rapporto dell’Osservatorio JobPricing, tra gli Atenei Italiani che prospettano le migliori retribuzioni nel mondo del lavoro ai propri studenti laureati Roma “Tor Vergata” si colloca al 7° posto e al 1° posto tra gli Atenei pubblici del Lazio con una retribuzione media fissa, nella fascia di età tra i 25 e 34 anni, pari a 31.077,00 euro nell’anno 2020 , con uno scostamento dalla media dei laureati della medesima classe di età del 3,8%.

Per partecipare all’Open Day occorre iscriversi, compilando il form online: https://form.uniroma2.it/

Al termine della registrazione si riceve un link per accedere alla piattaforma dedicata all’evento.