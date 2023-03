Fecondazione in vitro: le tecniche giuste e le percentuali di successo

Di cosa parliamo quando parliamo di “fecondazione in vitro”? Di tecniche molteplici e tutte diverse per quanto riguarda la percentuale di successo.

Partiamo intanto da una statistica di cui tutte le coppie intenzionate a intraprendere questo percorso devono tenere conto. La capacità degli embrioni di impiantarsi nell’utero dipende per il 70% dalla loro normalità genetica cromosomica e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero - detto “endometrio” -di essere ricettivo. La salute genetica dell’embrione è determinata per l’80% dalla qualità genetica degli ovociti e per il 20% da quella degli spermatozoi

Morfologia ed Embrioscope

Nella maggior parte dei Centri preposti all’attività di fecondazione in vitro, la selezione degli embrioni da trasferire all’interno dell’utero avviene in base alla loro morfologia, ossia viene data la priorità al trasferimento agli embrioni di migliore qualità. Eppure non esiste nessuna correlazione tra qualità morfologica e salute genetica. Non è detto infatti che un embrione considerato “bello” possa anche essere sano.

In laboratori più all’avanguardia, è invece possibile selezionare gli embrioni attraverso caratteristiche morfocinetiche, ossia in base alla velocità di sviluppo cellulare dell’embrione. Ciò avviene anche attraverso uno strumento dotato di un’Intelligenza Artificiale per la selezione emrbionaria: l’Embrioscope.

Un Centro specializzato nella fecondazione in vitro

Un Centro di eccellenza specializzato in Medicina della Riproduzione è il Centro Villa Mafalda situato a Roma, in via Monte delle Gioie 5. Si tratta di una struttura specializzata nelle patologie dell’infertilità, ma obiettivo primario è l’essere umano verso cui si cerca di soddisfare le speranze: mission principale è quindi assicurare a ciascuna coppia un trattamento personalizzato, ritagliato sulle caratteristiche di ciascun paziente.

Il Centro, diretto dal Prof. Ermanno Greco, è abilitato a tutte le tecniche (IUI, FIVET, ICSI, MESA, TESE, MICROTESE) di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) ed è formato da un’equipe di professionisti italiani con esperienza trentennale nazionale ed internazionale nel campo della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), che operano solamente nell’esclusivo interesse del paziente.

Tutta l’equipe opera da più di 25 anni a Roma e, dal 2020, ha aperto una nuova struttura nella Casa di Cura Privata Villa Mafalda, dove ha potuto realizzare un Laboratorio biologico con altissimi standard internazionali, dove è possile fare anche la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni.

Un trattamento personalizzato

In seguito allo studio della casistica del singolo paziente, è possibile agire con un trattamento personalizzato, che può essere realizzato a diversi livelli: scelta della tecnica di PMA più appropriata da effettuare; scelta del protocollo di stimolazione e dei farmaci più idonei; scelta della tecnica più adeguata per selezionare lo spermatozoo migliore in caso di ICSI e di alterazione del liquido seminale; transfer embrionale personalizzato (a fresco, post congelamento, dopo test di recettività endometriale).

Per assolvere a tali compiti, il Centro dispone di un laboratorio con apparecchiature di ultimissima tecnologia e si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per la selezione dell’embrione con maggiore capacità di impianto (embryoscope con score embrionale). Si serve, inoltre, di un sistema Witness per una completa tracciabilità dei gameti per rendere praticamente impossibile le possibilità di scambio degli stessi.

Il tutto avviene, ovviamente, nel rispetto del paziente e nella sua puntuale informazione.

Villa Mafalda: info e contatti

Quando si parla di Medicina della Riproduzione, non si può quindi non fare riferimento al Centro Villa Mafalda, diretto dal professor Ermanno Greco, tra i massimi esperti di questo settore.

La struttura è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18, il Sabato dalle 9 alle 14. È possibile contattare Villa Mafalda compilando l’apposito form sul sito alla voce “Contatti” oppure telefonando ai numeri 0686094776 o 0686094797. Whatsapp al numero 3398290863.