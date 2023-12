Al via a Roma e Milano RECYCLE-CIG, il progetto di raccolta delle e-cig esauste

Capita sempre più spesso che il dibattito pubblico accenda i riflettori sulla tutela dell’ambiente. Adottare comportamenti sostenibili, d'altronde, da un lato è una necessità sempre più urgente, dall’altro è un vero e proprio valore insindacabile per un numero crescente di persone.

Affinché questa sensibilità green produca dei benefici ambientali concreti, tuttavia, è fondamentale che questa tensione in direzione della sostenibilità subisca due spinte: una dal basso grazie ai comportamenti virtuosi dei singoli individui e una dall’alto, attraverso iniziative promosse dalle aziende e dalle istituzioni.

Oltre 2000 box tra Roma e Milano

Un progetto che punta esattamente in questa direzione è indubbiamente RECYCLE-CIG, un circuito – già inaugurato a Roma e Milano – pensato per la raccolta delle sigarette elettroniche esauste con il coinvolgimento delle tabaccherie cittadine. Ideato e realizzato da Logista Italia – il principale operatore di distribuzione integrata ai punti vendita d’Europa – in collaborazione con Federazione Italiana Tabaccai (FIT), questo progetto si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle sigarette monouso e dei dispositivi ricaricabili, organizzandone la raccolta differenziata.

In che modo? Attraverso l’installazione di box speciali presso le tabaccherie aderenti all’iniziativa, dove i consumatori possono inserire il dispositivo usato senza obbligo di acquistarne uno nuovo. Ad oggi, nel dettaglio, sono già attivi 1.047 box a Roma e 1.213 a Milano.

Ma a breve il circuito si allargherà: sono infatti ben 25.000 le rivendite in tutta Italia che hanno già aderito alla rete di raccolta RECYCLE-CIG e che a breve – a partire dal mese di gennaio – riceveranno i box per il ritiro dei dispositivi elettronici destinati al riciclo.

Trova il punto più vicino a te con l’app

Come individuare le tabaccherie aderenti all'iniziativa? Attraverso l’app interattiva Logista per te – che può essere scaricata gratuitamente da tutti gli store online senza nessuna registrazione – o tramite il sito di Logista.

Il circuito RECYCLE-CIG, insomma, rappresenta una best case di come l’implementazione di una filiera distributiva sostenibile genera un impatto virtuoso sull’ambiente e di riflesso sull’intera comunità. D’altronde, in Italia negli ultimi anni il consumo di sigarette elettroniche – sia ricaricabili che monouso – è aumentato sensibilmente e il totale dei dispositivi può essere calcolato nell'ordine di milioni, con i relativi problemi ambientali senza adeguati protocolli per la loro raccolta.

Un’iniziativa come RECYCLE-CIG, secondo le stime di Logista, permetterà di recuperare, per ogni milioni di pezzi ritirati tramite i box, 40 tonnellate di batterie, 36 tonnellate di plastica, 15 tonnellate di altri materiali, tra cui il prezioso alluminio.