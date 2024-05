La Roma pronta per lo sprint finale: contro la Juve partita cruciale

Messo alle spalle un mese di aprile ricolmo di impegni importanti, la Roma si appresta a vivere tutto d'un fiato un finale di stagione scoppiettante sotto tanti punti di vista. La quarta semifinale europea consecutiva e lo sprint Champions proposto dal campionato non concedono distrazioni né cali di tensione.

Un percorso nel quale la sfida dell'Olimpico contro la Juventus acquista – se ce ne fosse bisogno – un fascino ancora più unico.

AS Roma e Q8 ancora insieme per obiettivi sempre più importanti

Gioco di squadra e condivisione di valori sono ciò che fa la differenza quando si tratta di raggiungere obiettivi comuni. C'è tutto questo e molto altro nell'accordo che lega i giallorossi a Q8, uno dei principali attori internazionali in fatto di carburanti e biocarburanti.

Esempio concreto dell'impegno di AS Roma e Q8 per un futuro a minore impatto ambientale è l'utilizzo di un particolare ed innovativo biocarburante per il riscaldamento del centro sportivo ufficiale della squadra giallorossa, Trigoria.

Si tratta di Q8 HVO+ che viene utilizzato dall'AS Roma per riscaldare Trigoria e per l'acqua calda.



Si tratta di un biocarburante che favorisce la riduzione delle emissioni di CO2 con una percentuale pari a circa il 90% in meno nell'intero ciclo di vita rispetto ai carburanti tradizionali.

Ma non è tutto, AS Roma, infatti, rifornirà anche il pullman giallorosso con Q8 HVO+.

Una collaborazione che non finisce qui: Q8 è infatti presente in questa stagione sui led dello Stadio Olimpico durante le partite casalinghe dei ragazzi di Mister De Rossi e sarà protagonista insieme all'AS Roma di una serie di iniziative all'insegna del rispetto dell'ambiente e per il benessere di chi lo vive.

Per approfondire e saperne di più sulla partnership tra Q8 e As Roma

AS Roma scende in campo per la sostenibilità: al via la partnership con Q8

Dal campo alla spiaggia nel segno del gioco di squadra

Una di queste iniziative che ha visto coinvolte AS Roma e Q8 si è tenuta il 29 aprile scorso, si è trattato di una giornata dedicata alla salvaguardia del litorale romano.

Q8 insieme a AS Roma hanno promosso un'importante iniziativa di pulizia, unendo le forze con RomaNatura, ente Regionale istituito per gestire, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette del comune di Roma. L'intervento si è svolto lungo il suggestivo Lungomare Duca Degli Abruzzi, nell'incantevole area del porto turistico di Ostia

Una visione condivisa per raggiungere obiettivi comuni

Mobilità sostenibile per un futuro migliore: è questo l’obiettivo comune di AS Roma e Q8, un grande traguardo da conquistare passo dopo passo con azioni concrete che possano aiutare con costanza all’ottenimento di risultati sempre più grandi. Il tutto all'insegna di quel gioco di squadra tanto caro agli appassionati dello sport più amato al mondo diventato il leitmotiv di una partnership da Serie A.