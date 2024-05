La Roma si prepara a chiudere la stagione

La Roma si appresta a chiudere una stagione che l'ha vista protagonista su più fronti. Un'annata impegnativa per i giallorossi, che hanno raggiunto la sesta posizione nel ranking Uefa e sono attualmente il primo club italiano

Insieme a Q8 per puntare sempre più in alto

Stagione che, tra le altre cose, si è arricchita di importanti partnership come quella che lega i giallorossi a Q8, azienda leader a livello mondiale nella produzione di carburanti e biocarburanti.

Una collaborazione che si concretizza nell'utilizzo dell'innovativo biocarburante Q8 HVO+ per la produzione di acqua calda nel centro sportivo di Trigoria, sede di allenamento della squadra, a dimostrazione del costante interesse di AS Roma e Q8 verso un futuro a minore impatto ambientale. Lo stesso biocarburante è stato utilizzato anche per il riscaldamento del centro sportivo giallorosso.

Q8 HVO+, che verrà utilizzato anche per rifornire il pullman giallorosso, è un biocarburante che favorisce la riduzione delle emissioni di CO2 con una percentuale pari a circa il 90% in meno sull'intero ciclo di vita del prodotto rispetto ai carburanti tradizionali.

Partnership impreziosita dalla presenza di Q8 sui led dello Stadio Olimpico durante le partite casalinghe dei ragazzi di Mister De Rossi e da una serie di iniziative, presenti e future, all'insegna del rispetto dell'ambiente e per il benessere di chi lo vive. Esempio più recente è il progetto che ha coinvolto i dipendenti di Q8 e di AS Roma nella pulizia di una spiaggia sul litorale romano.

Per approfondire e saperne di più sulla partnership tra Q8 e AS Roma:

Obiettivi comuni per la mobilità di un futuro che è già presente

Mobilità sostenibile per un futuro migliore: è questo l'obiettivo che accomuna AS Roma e Q8. Un traguardo perseguibile attraverso azioni concrete che possano essere da preludio al raggiungimento di risultati sempre più grandi.

Tutto questo all'insegna di quel gioco di squadra tanto caro agli appassionati di calcio di ogni angolo del mondo.