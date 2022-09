Scegliere il ristorante anche in base alla location

Per molte persone andare a mangiare fuori è una vera e propria esperienza. Non si tratta soltanto di non avere tempo o voglia di cucinare, ma di ritagliarsi un proprio spazio in cui coltivare la socialità. Andare al ristorante è considerata un’attività che produce un momento di benessere. A spingere in questa direzione è la proposta culinaria, ma anche e soprattutto la location, che nel tempo è diventata un fattore cruciale nella scelta.

Molti, infatti, non cercano soltanto il buon cibo, ma amano passare del tempo in luoghi suggestivi. La particolarità degli ambienti, l'arredamento interno ed esterno del locale, la cura dei dettagli anche a livello estetico sono tutti elementi che hanno un ruolo centrale nell'esperienza di andare al ristorante. Sempre più negli ultimi anni, infatti, la cucina di alto livello è strettamente legata al design e i migliori ristoranti risultano essere quelli in cui la cura al dettaglio va di pari passo con la qualità del cibo proposto.

Cucina e design a Roma

A Roma il quartiere ideale è Borgo Pio: la calma e i colori pastello, le case ricoperte da piante rampicanti, gli angoli che si offrono per una fotografia sempre diversa. È proprio in questa zona che ottima cucina e romanità si incontrano. E lo fanno in un posto speciale, che si chiama Passpartout: non un semplice ristorante, ma una location che offre ai suoi visitatori una cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna all’interno di un piccolo palazzo del Cinquecento con vista su San Pietro e i tetti di Roma.

Una location suggestiva per un’esperienza culinaria da vivere

Nato nel 2018 da un’idea di Domenico Marchesani, imprenditore di grande esperienza nel settore della ristorazione e titolare di altri noti locali in zona Prati, Passpartout colpisce soprattutto per la sua bellezza e per il modo con il quale è stato concepito. Dapprima un grande spazio avvolto dal verde all’esterno, per entrare poi nell’area dedicata ai servizi di caffetteria e cocktail bar, dove ci si può rilassare e divertire gustando ottimi drink: l’occasione è troppo ghiotta per rinunciare all’arte dei cocktail direttamente dalle mani creative dei bartender di Passpartout.

Successivamente i clienti potranno passare attraverso una sala principale – nella quale si giunge percorrendo un piccolo labirinto – fino a raggiungere il giardino, rigoglioso spazio verde interno nascosto, in cui vivere un’esperienza unica, a pranzo e a cena, avvolti dalla bellezza e nel rispetto dell’intimità.

Passpartout è un’occasione anche per eventi speciali, privati, meeting aziendali, così come per aperitivi con gli amici e cene romantiche. La sua Terrazza è la location suggestiva dal quale osservare il cielo di Roma e godere di un vero e proprio angolo di paradiso assaporando piatti con solo ingredienti selezionati, accompagnati dalla migliore mixology.