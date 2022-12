Natale a Roma: scopri Borgo Pio, la perla della Capitale

Roma non è solo una delle città più belle del mondo: è uno scrigno inesauribile di gioielli architettonici, angoli affascinanti, vedute mozzafiato e locali sorprendenti. Oggi vogliamo accompagnarvi alla scoperta di uno dei suoi sobborghi più pittoreschi: Borgo Pio. In questo piccolo quartiere adiacente al Vaticano e quasi completamente pedonale, le strade lastricate di sanpietrini e gli edifici dall’aspetto medievale conferiscono alla zona un fascino fuori dal tempo. In questo periodo poi, le luminarie natalizie donano a questo luogo un’atmosfera magica: un motivo in più per addentrarsi tra le sue vie.

Ponte Sant’Angelo e Castel Sant’Angelo

Si può accedere a Borgo Pio tramite uno dei ponti più belli della città: Ponte Sant’Angelo, ornato dalle magnifiche statue di angeli scolpite dal Bernini e dai suoi allievi. Passando per questo itinerario ci si trova subito davanti a Castel Sant’Angelo: la celeberrima fortezza si erge proprio all’estremità orientale del borgo.

Piazza del Catalone e la fontana delle Tiare

Muovendoci in direzione ovest troviamo uno degli scorci più incantevoli della Città Eterna: Piazza del Catalone, con i suoi edifici color pastello coperti di edera e la famosa Fontana dell’Acqua Marcia, dall’aspetto singolare. Giungendo infine al confine occidentale del borgo, in Largo del Colonnato, ecco la fontana delle Tiare che, con le tre Tiare Papali, le Chiavi di San Pietro e le tre conche a forma di conchiglia simboleggia il rione Borgo e la Città del Vaticano.

