Cucina fusion: un'esplosione di sapori nasce dall’incontro tra culture

Partiamo da una definizione chiara: la cucina fusion nasce appunto dalla fusione, dall’accostamento, di due o più tradizioni culinarie differenti. La parola d’ordine è sicuramente sperimentazione, con l’obiettivo di creare ricette originali provando abbinamenti che possono sembrare azzardati, ma che possono dare origine a risultati sorprendenti. La contaminazione non si ferma però ai soli ingredienti: la fusion mescola usanze, storia, tradizioni, idee e tecniche per arrivare ad un meltin pot di risultati creativi ed insoliti.

Cucina fusion: le origini

Quando è nata la cucina fusion? La chiamiamo così dagli anni ‘70, il termine è stato inventato appositamente per identificare uno stile creativo che unisce i gusti di più culture, ma la verità è che questo mix è sempre esistito: basti pensare ai conquistatori che portarono nel nostro continente, dalle Americhe appena scoperte, le patate, i pomodori, il mais che sono diventati parte integrante per le nostre ricette. Sicuramente ai giorni nostri questo fenomeno culinario è diventato più popolare che mai, e a questo hanno contribuito la globalizzazione, la facilità di viaggiare appassionandosi a nuovi gusti e anche l’azzeramento delle distanze fisiche grazie alle nuove tecnologie, che stimola ancor di più la curiosità di cercare ristoranti dove assaggiare sapori originali. Siamo nell’età dell’oro della cucina fusion: le proposte al pubblico si moltiplicano quotidianamente, ampliando sempre di più i confini del gusto. La cucina fusion è il mondo che si riflette in una ricetta.

Boa Sorte: un tempio del piacere fusion

Se siete incuriositi e volete provare in prima persona un eccezionale mix di sapori provenienti da diverse culture abbiamo il consiglio giusto per voi. Nella Città Eterna, in un luogo suggestivo situato tra Piazza di Pietra e Piazza Colonna, a due passi dalla centralissima via del Corso e da Montecitorio, ha sede Boa Sorte, il ristorante sushi fusion dove innovazione e tradizione, materie prime di altissima qualità e abbinamenti perfetti si sposano per regalare agli ospiti un’esperienza gastronomica unica ed indimenticabile. Ogni piatto deriva dal perfetto equilibrio della cucina giapponese con gli elementi, lo stile, la cultura hawaiana-brasiliana. Un trionfo di sapori e di colori, un?trait d’union?tra mondi apparentemente lontani ma perfetti insieme.

Le atmosfere del Paese del Sol Levante, il gusto della vitalità brasiliana e i colori delle Hawaii

Da Boa Sorte l’estetica dei piatti giapponesi incontra l’allegria e l’esuberanza della cucina hawaiana-brasiliana dando vita ad un mix straordinario in cui i sapori convivono armoniosamente senza però in alcun modo confondersi. Oltre ai classici giapponesi (sashimi, nigiri, maki rolls, etc.) è possibile gustare i tipici poke hawaiani e primi e secondi piatti irresistibili. Gli spaghetti al pesto di shiso, gambero rosso e burrata e il salmone angeli (trancio al forno, servito con salsa di cocco su un letto di ananas, mango e coriandolo saltati in padella) sono stupore, sogno, prodigio, affinità, adorazione. Una poesia per i sensi, un’esplosione di sapori e di colori. Anche la drink list proposta è frutto di uno studio attento e assiduo, creata in base al menù per garantire abbinamenti perfetti con le varie pietanze. I sapori non vengono alterati ma esaltati. Non mancano le “bollicine”: a tal proposito il Boa Sorte offre una vasta gamma di rinomate etichette. La location, unica nel suo genere è stata curata in ogni piccolo particolare con eleganza ed originalità: un posto straordinario dove rilassarsi tra dettagli unici e trame dorate. Il locale è il posto ideale per concedersi momenti di relax in compagnia. Insomma, Boa Sorte è un vero e proprio tempio del piacere. Visitate il sito ufficiale per sfogliare il menù o per prenotare un tavolo e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del ristorante: con la bella stagione arrivano le serate di musica live.