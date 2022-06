Innovazione e tradizione culinaria all’ombra del cupolone

Roma, la città eterna, patria dell’arte, della storia, capitale della nostra nazione e madre di una delle cucine più antiche e invidiate del mondo.

La tradizione culinaria romana ha unito all’interno dei suoi piatti i migliori ingredienti e ci regala pietanze semplici ma che è impossibile non amare.

Il segreto della miglior cucina

Se chiedeste a qualsiasi chef un consiglio su come preparare ottimi piatti, la risposta più comune che ricevereste sarebbe una sola: la qualità degli ingredienti.

Più la ricetta è semplice e più la qualità degli ingredienti per preparare un pasto gustoso deve essere di altissima qualità.

Ad esempio in un piatto semplice come la cacio e pepe il segreto è tutto nella qualità della pasta, nella stagionatura del pecorino e nella fragranza del pepe.

Al giorno d’oggi trovare ingredienti genuini e di alta qualità non è semplice come una volta, ma investendo del tempo in questo passaggio, stupire i vostri commensali sarà molto più semplice.

Ed è proprio dall’unione di una materia prima di qualità e la sapiente tradizione che nasce nella storia della cucina romana che il ristorante Il Falchetto riesce a stupire e soddisfare i propri clienti.

Questo storico locale è incastonato tra le meravigliose vie di Roma, più precisamente in via Montecatini 12 e la porta d’ingresso si è aperta per la prima volta più di cento anni fa.

Da allora il ristorante Il Falchetto non ha mai smesso di servire piatti di altissima qualità; gli amanti del grande cinema italiano di mezzo secolo lo hanno già visitato pur non avendo mai visto Roma; le sue mura infatti hanno ospitato diverse scene

Il Falchetto: storia di qualità e professionalità

Gli elementi che hanno portato il ristorante Il Falchetto ad essere scelto da personalità di spicco del panorama romano, il poeta Trilussa, come l’onorevole Alcide de Gasperi, il presidente Sandro Pertini o l’onorevole Giulio Andreotti sono come la cucina romana: semplici ma di altissima qualità.

Qualità dei prodotti e delle materie prime, selezionate con cura nel tempo tra i migliori produttori come il pecorino delle Fosse Venturi, il guanciale artigianale e il parmigiano di montagna stagionato 36 mesi.

Qualità del servizio grazie al preparatissimo personale di sala, che sarà in grado di servirvi con competenza e professionalità e di consigliarvi al meglio qualora foste indecisi su cosa gustarvi.

Oggi il ristorante Il Falchetto è guidato dalla sapiente mano della famiglia Donato, che nelle figure di Antonio, patron con esperienza maturata oltreoceano e del figlio Gerry, ha raccolto l’eredità della cucina romana e sta portando il locale ad essere una meta fissa per tutti coloro che amano i sapori della tradizione e che cercano un luogo dove assaggiare l’autentica cucina romana.

È obbligatorio fare una menzione particolare al menù dei dolci e della pasticceria e alla lista dei vini disponibili nel ristorante.

I dolci sono preparati, anch’essi con i migliori ingredienti, direttamente da Gerry, chef pasticcere da oltre vent’anni, diventato celebre per il tiramisù al pistacchio e il babà in vasocottura, il dolce più apprezzato dai clienti de Il Falchetto.

La scelta dei vini è invece operata con cura dal sommelier del ristorante Il Falchetto, che può vantare oltre 400 etichette, provenienti dalle migliori cantine.

Insomma dopo una giornata trascorsa a camminare tra le meraviglie di Roma il ristorante Il Falchetto è il luogo ideale per fermarsi e gustare l’essenza della cucina romana, in un luogo dove la tradizione incontra la qualità.

Prenota subito un tavolo e gusta piatti semplici ma cucinati con professionalità e passione.