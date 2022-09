Dalla colazione alla cena: il posto ideale dove mangiare a Roma

Lavoratori o studenti, in trasferta o in vacanza, romani o turisti... Roma si conferma una città che non conosce pause. E nemmeno stagioni: chi ci vive continua a riscoprirla ogni giorno; chi è di passaggio ne rimane totalmente incantato. Tra storia, mostre, concerti, teatri, parchi verdi e piste ciclabili, bellezze artistiche e architettoniche ci si può perdere in lunghe camminate e non avere più la cognizione del tempo.

Eppure, arriverà il momento del riposo e della ricerca di un buon ristorante. Meglio ancora se si tratta di location particolari e buone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un pasto per ogni momento della giornata a due passi dal Circo Massimo

Si può senz’altro usare quest’aggettivo per Rosso, un “piattaforma trasformista”, aperta tutto il giorno, tutti i giorni, con un’ampia offerta culinaria: dall’English Breakfast sino al Cocktail Bar. 400 metri quadrati con diverse sale, divise tra ristorante, bar, grill, loft garden, cucina a vista e spazio macelleria, a pochi passi dal Circo Massimo: il posto ideale per chi percorre l’area che collega l’antico circo romano alla piramide e all’ Ostiense e ama la varietà in cucina..

L’obiettivo di Rosso è soddisfare ogni palato. Per questo il menù comprende piatti ricercati, di chiara ispirazione internazionale, come i Pulled Pork su Salsa Agrodolce Piccante e Germogli di Soia Dorati o le Tuna Balls Yellow Pink su Salsa Teriyaki, sino ai gustosi hamburger di carne e vegetariani. Rosso è un ristorante Vegan Friendly, con un’ampia scelta anche vegana e Gluten Free – passando per la tradizione: Cacio e Pepe con Tonnarelli all’Uovo fatti in casa, l’Amatriciana con mezzi rigatoni di Grano Duro n•51 a Lenta Lavorazione, Pizza a Lenta Lievitazione degli impasti a 72 ore che gli garantisce la massima digeribilità e leggerezza.

Anche gli amanti del pesce rimarranno soddisfatti: il menù, infatti, include piatti di mare tra cui il Trancio di Tonno in Crosta di Pistacchio, il Trancio di Salmone accompagnato di Wok di Verdure, così come i Calamari Dorati accompagnati da Maionese Fatta in Casa al Rafano; la proposta più contemporanea, invece, vira sulle Poke, per pranzi e cene ricchi di proteine, salutari e gustosi, ma veloci.

Un Laboratorio di Pasticceria e Signatured Cocktails

Rosso ha anche un Laboratorio di Pasticceria interno per offrire Dolci Artigianali con materie prime di primissima qualità, come la New York Cheese Cake con base di biscotto salato e cheese cream o la Noisette, “Vegan”, tart al cacao, pralinato alla nocciola, ganache al cioccolato fondente e cremoso alla nocciola.



La location è, inoltre, ideale per l’aperitivo gourmet: tutti i giorni, dalle 18.00 alle 20.00, propone una selezione di Vini alla Mescita e di Cocktails accompagnati da proposte internazionali che toccano quasi ogni nazione: come un viaggio intorno al mondo. Come le Mini Wok, i Gamberi in Tempura su Salsa Agrodolce, i Lemongrass Chicken Basket, i Felafel, i Bao ripieni di pollo croccante e salsa cacio e pepe, pomodori secchi e chips di guanciale croccante o di stracotto di manzo, concassè di pomodori e cipollotto fresco, oppure i nostri Tacos ripieni di pulled pork e cipolla croccante o di verdure saltate con oriental pepper sauce, .

Mentre il Lunch segue la formula del Buffet scegliendo la grandezza del piatto,Small, Medium, Large, a cena, invece, l’offerta è più ricercata ed elegante.

Organizzare un evento privato

Un’altra particolarità è costituita dal meat market, ovvero la possibilità per i clienti di Rosso di acquistare direttamente in loco carni premium, come i tagli pregiati “Danese” e “Prussiana”, i quali sono sottoposti a una frollatura controllata, consentendo alla carne di rimanere più tenera.

Rosso è anche la cornice ideale per festeggiare compleanni, lauree ed anniversari, godendo di una sala con Barman in esclusiva.



Lo Staff di Rosso ti aiuterà ad organizzare ogni dettaglio, dagli inviti alla torta. Da non perdere il calendario degli eventi mensili: Ottobre è il mese del Tartufo, tanti saranno i piatti fuori menù ed immancabile la Cena di Halloween con la Cartomante.

Per essere sempre aggiornati, seguite le pagine social.

Stay Tuned!