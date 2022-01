Nuova Risonanza Magnetica pensata per aumentare la qualità diagnostica, il comfort del paziente e la tutela dell’ambiente

Quando dobbiamo prenotare una Risonanza Magnetica è difficile orientarsi per i non addetti ai lavori.

Abbiamo bisogno di un centro in grado di eseguire rapidamente l’esame ma che, al contempo, garantisca una qualità diagnostica elevata. La ricerca della soluzione che sia solo più veloce ed economica non è sempre vantaggiosa perché non considera un aspetto fondamentale per ottenere il miglior risultato: la professionalità del personale sanitario che esegue e referta le immagini di risonanza magnetica.

Per questo, il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura alla persona, sta investendo nel Poliambulatorio di Vigne Nuove, ubicato vicino a Porta di Roma e facilmente raggiungibile dal raccordo anulare. L’obiettivo che caratterizza il Gruppo da oltre 20 anni è rendere un servizio migliore al cittadino, diventando un punto di riferimento per tutta la città.

Al Poliambulatorio Vigne Nuove troverete un team di radiologi che ha competenze specifiche nelle varie sottospecialità della Diagnostica per Immagini. Il radiologo presente in sede il giorno dell’esame valuterà, quindi, l’appropriatezza del quesito diagnostico e sarà poi a disposizione per chiarimenti in merito al referto redatto.

Questa impostazione deve andare di pari passo con la qualità delle immagini e un’attenzione al comfort del paziente. Inoltre, negli ultimi anni, sono entrate in gioco altre esigenze altrettanto importanti che coinvolgono la salute individuale e collettiva, come la tutela dell’ambiente.

Grazie a questa politica di investimenti mirati – sia tecnologici, che strutturali – presso il Poliambulatorio Vigne Nuove è stata recentemente installata una nuova apparecchiatura per la Risonanza Magnetica ad alto campo Philips Ingenia Ambition S, dotata del magnete BlueSeal, che è in grado di soddisfare al contempo necessità professionali, esigenze dei pazienti e istanze ambientali garantendo:

Supporto agli specialisti: il punto di forza della nuova apparecchiatura è dato proprio dalle sue prestazioni che offrono standard diagnostici di livello elevato, grazie alla velocità e alla qualità eccezionale delle immagini. La tecnologia “compressed-SENSE” permette di ridurre i tempi di un esame di risonanza magnetica fino al 50% rispetto ai macchinari standard e di offrire una risoluzione spaziale del 60% superiore (1)

Comfort per i pazienti : la nuova attrezzatura, oltre a ridurre drasticamente i tempi per singolo esame, è dotata di una nuova illuminazione dell’ambiente , di un magnete di maggior diametro , nonché un materassino del lettino più accogliente e un monitor posteriore, che migliorano il comfort del paziente e aiutano anche ad acquisire immagini senza artefatti da movimento;



: la nuova attrezzatura, oltre a ridurre drasticamente i tempi per singolo esame, è dotata di una , di un , nonché un materassino del e un monitor posteriore, che migliorano il comfort del paziente e aiutano anche ad acquisire immagini senza artefatti da movimento; Tutela dell’ambiente: il nuovo magnete BlueSeal contiene solo 7 litri di elio liquido necessari per il suo funzionamento rispetto ad una Risonanza Magnetica di pari potenza che ne contiene circa 1.500. L’elio è una risorsa in progressivo esaurimento sul pianeta terra; la possibilità quindi di poterne utilizzare il 99% in meno, pur mantenendo eccellenti capacità diagnostiche, permette una notevole riduzione dell’impatto ambientale.

Il Gruppo Korian, con il Poliambulatorio Vigne Nuove e con questa nuova tecnologia all’avanguardia, mette dunque a segno un altro punto d’eccellenza, non solo per l’alto livello di professionalità ed esperienza offerto, ma nel dare risposte più tempestive e sicure ai quesiti diagnostici dei pazienti, occupandosi della salute in una prospettiva più ampia che ci riguarda tutti: quella ambientale.

1) https://www.philips.it/healthcare/resources/landing/the-next-mr-wave/ingenia-ambition