Dubbi su cosa regalare a Natale? Un’idea può essere un complemento d’arredo artigianale

Dicembre è ormai arrivato e, con esso, il conto alla rovescia dedicato al Natale.

Prima, però, di pensare alla gioia di ritrovarsi con i propri cari e con gli amici, di fissare appuntamenti per scambiare gli auguri, di organizzare i menù di pranzi e cene, c’è un’altra priorità: i regali.

I più previdenti avranno già iniziato a dedicarsi a quest’attività o, magari, hanno stilato una lista di quali potrebbero essere i doni più adatti per ogni persona cui si vuole dedicare un pensiero.

Un buon suggerimento per fare un regalo gradito, originale e, al contempo, di qualità, è optare per un complemento d’arredo.

Nel caso in cui si conosca bene l’abitazione del destinatario del regalo, infatti, si può scegliere un pezzo unico che vada ad arricchire e valorizzare l’ambiente.

Ad ognuno il suo stile

Per prima cosa, va considerato quale stile segua l’arredamento del destinatario del regalo; in questo modo, infatti, si può scegliere un oggetto che si sposi perfettamente con il resto della mobilia.



Lo stile moderno, ad esempio, tende ad alleggerire gli ambienti e a rendere gli spazi più funzionali.

Colori chiari e linee regolari sono le caratteristiche predilette da questo stile; la parola d’ordine, in questo caso, è semplicità.

Vasi dalle linee essenziali e lampade da soffitto di colore chiaro possono essere una buona soluzione.

Lo stile classico è, praticamente, all’opposto: il punto focale non è, infatti, la funzionalità dell’arredo, ma la sua bellezza.

È caratterizzato da eleganza e raffinatezza, richiamando al gusto antico delle case nobili.

Solitamente i mobili sono in legno massiccio, arricchiti con dettagli preziosi e con finiture di pregio.

Le linee e le forme sono ricercate.

I colori sono tenui e vanno dal tortora al beige, ma non volgono mai al bianco candido: questo consente di rendere le stanze della casa più calde e accoglienti.

I complementi d’arredo, quindi, devono essere opulenti: una poltrona importante, una cornice che si fa notare o, comunque, un oggetto che non passa inosservato grazie a stile ed eleganza possono trovare un’eccellente collocazione.



Lo stile shabby chic (country-vintage o provenzale), negli ultimi anni, è diventato di tendenza.

Nato in Gran Bretagna, richiama l’arredamento delle case site nelle campagne inglesi.

Gli arredi hanno un aspetto invecchiato e usurato, che può essere genuino o realizzato appositamente.

Il colore che va per la maggiore è il bianco, ma vengono impiegate anche le tonalità pastello.

I complementi d’arredo dovranno, quindi, seguire la tendenza dettata dall’ambiente: oggetti in vimini e ferro battuto possono adattarsi bene, ma anche i tessuti naturali con stampe a fiori contribuiscono ad arricchire la stanza in cui si trovano.

In generale, che si tratti di un lampadario, di un cuscino odi un vaso, questi devono avere uno stile rustico e “vissuto”; per il resto, ci si può sbizzarrire.



Questi sono solo alcuni esempi per dare un’idea di quanti siano i modi in cui declinare l’arredamento.

Per non fare passi falsi ed effettuare la scelta idonea, quindi, è meglio rivolgersi ad un negozio in grado di fornire non solo prodotti di elevata qualità, ma anche supporto e assistenza nella scelta.

Complementi d’arredo, ma non solo

A Roma ci si può affidare a Confalone, impresa che si dedica all’arredamento dal 1946, eccellente rappresentante del Made in Italy grazie all’utilizzo di materiali e tessuti italiani di elevata qualità, uniti ad un design sobrio ed elegante.

La passione e l’abilità artigiana di Confalone si rispecchiano in tutti i prodotti proposti, che si distinguono sia per la raffinatezza che per la loro lunga durata nel tempo.



Confalone si dedica all’arredamento della casa a 360°: cucina, camera da letto, soggiorno, tutto viene curato nel minimo dettaglio, offrendo l’opportunità di personalizzare, al massimo, i pezzi selezionati.

Ovviamente, da tale attenzione non vengono esclusi i complementi d’arredo che, se accuratamente selezionati, offrono un tocco estetico speciale.

Il giusto oggetto, per quanto piccolo, può rivestire grande importanza nel valorizzare un ambiente: i colori, i dettagli e le peculiarità che lo contraddistinguono sono in grado di rendere ogni angolo della casa unico e di carattere.



Gli artigiani di Confalone, ad esempio, realizzano lampade molto originali; si tratta di articoli unici ed esclusivi, i cui cappelli sono o in velluto o in seta, le sfere lavorate a mano in resina.

Sono, inoltre, disponibili splendidi vasi, da terra o da tavolo, di varie forme e colori.

La scelta è molto ampia, proprio per poter soddisfare tutte le esigenze.

Per scoprire e ammirare la gamma di articoli proposti, ci si può recare presso uno dei sette punti vendita di Confalone.