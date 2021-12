Tagliando e revisione dell'auto, quando il controllo diventa..."Pit Stop"

Non ci troviamo in un circuito di Formula 1 ma a pochi chilometri dal centro di Roma e più precisamente in via Tiburtina 1155

Quante volte capita di non essere puntuali nel portare l’auto a fare la revisione? Il rischio di incorrere in una salata multa e nei casi più gravi anche della sospensione della carta di circolazione, è molto alto. Spesso ci si dimentica però della data di scadenza, altre volte si tenta di organizzare la propria routine in modo da potersi privare della propria auto con meno disagio possibile, ma spesso è troppo tardi.

Sostituzione pneumatici, pratiche assicurative, riparazione carrozzeria e noleggio vetture. Sono questi alcuni dei servizi offerti da Renault Retail Group Roma, che ha le sue sedi in Via Tiburtina n. 1155 e Lungotevere di Pietra Papa n. 27. La sede di Tiburtina, con una superficie di 1500 metri quadri, 2 cabine di verniciatura, 4 zone di riparazione rapida, è stata completamente ristrutturata nel 2020 e si contraddistingue anche per essere l'unico punto Alpine del centro Italia.

"Siamo specializzati nella gestione dei sinistri - dichiara Pasquale Fiorentino, Responsabile Vendita Renault Retail Group Roma - e lavoriamo con la cessione del credito, così favoriamo il cliente che senza alcun anticipo può iniziare la riparazione o la presentazione della pratica. Inoltre, la nostra garanzia è riconosciuta in tutta Europa sia sui ricambi che sulla manodopera."