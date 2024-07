La malattia psoriasica: perché è importante riconoscere i sintomi

La malattia psoriasica rappresenta una condizione sistemica a cui spesso sono associate diverse comorbidità come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia. Nonostante ciò, e malgrado le statistiche ci mostrino come la psoriasi riguardi un numero sempre maggiore di persone, questa risulta ancora poco conosciuta e sottovalutata da un'importante percentuale di pazienti.

L'iniziativa che aiuta a conoscere e capire la psoriasi

Una diagnosi precoce e campagne di sensibilizzazione diventano fondamentali per far conoscere gli effetti di questa malattia e le terapie utili per affrontare nel migliore dei modi il decorso.

Ed è proprio in quest'ottica che, sabato 13 luglio, si è tenuta a Roma "L’Esperienza al Centro”, la campagna di sensibilizzazione, promossa da Novartis, con l'obiettivo di aiutare i pazienti a riconoscere e monitorare i sintomi della malattia psoriasica e a cogliere l'eventuale coinvolgimento articolare.

Iniziativa che ha anche previsto dei consulti gratuiti presso La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e che ha registrato l'interesse di un gran numero di persone.

“Una alterazione cutanea può essere la manifestazione di una patologia con coinvolgimento sistemico e quindi andare oltre il semplice interessamento cutaneo – ha dichiarato Vincenzo Panasiti, responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico –. La psoriasi, infatti, non è solo una malattia della cute, ma rappresenta una condizione sistemica che influisce significativamente sui pazienti sotto il profilo fisico, psicologico e sociale. La psoriasi inoltre è spesso associata a diverse comorbidità che richiedono una gestione consapevole e multidisciplinare”.

Lo studio che ha coinvolto pazienti di 20 Paesi

Per aver un'idea sulla poca informazione che caratterizza la malattia psoriasica, basta rifarsi ai dati raccolti da Psoriasis and Beyond, lo studio globale promosso da Novartis e frutto della collaborazione tra IFPA (la federazione internazionale che raccoglie le associazioni pazienti) e 16 realtà associative nei diversi Paesi.

Risultati rivelano un urgente bisogno di maggior informazione sui legami tra psoriasi, artrite psoriasica e comorbidità comuni: meno di un terzo delle persone che vivono con la malattia psoriasica siano consapevoli del rischio di condizioni associate come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia e che solo il 29% degli intervistati sia a conoscenza dei legami tra psoriasi e artrite psoriasica.

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che provoca dolore, rigidità e gonfiore delle articolazioni ed è una delle principali manifestazioni associate alla malattia psoriasica.

“In Italia una artrite psoriatica colpisce circa 40 persone ogni 10.000 abitanti e si può affermare che fino a un terzo delle persone affette da psoriasi potrebbe anche presentare una artrite psoriasica – ci ha tenuto ad evidenziare Luca Navarini, medico dell’Unità Operativa Complessa di Immunoreumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. La patologia si manifesta solitamente tra i trenta e i cinquant’anni, circa 5-10 anni dall’esordio della psoriasi. Esistono tuttavia anche casi in cui l’artrite compare in concomitanza o precedentemente alle manifestazioni cutanee. L’artrite psoriasica colpisce in egual misura il sesso maschile e quello femminile, anche se con caratteristiche di impegno clinico spesso diverse”.

Saper riconoscere i sintomi è il primo passo

Aiutare i pazienti a riconoscere e monitorare i sintomi della malattia psoriasica – che spesso comincia a manifestarsi con desquamazione e dolori articolari – e cogliere l'eventuale coinvolgimento articolare: sono stati questi i presupposti dai quali è partita “L'esperienza al centro”, un evento che ha rappresentato un primo passo importante verso la comprensione di una patologia ancora poco conosciuta.



Sul profilo Instagram e il sito web “La pelle conta” è possibile saperne di più sull'iniziativa e su come affrontare la psoriasi sin dalle prime avvisaglie.