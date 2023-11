Come proteggere i propri dati dalle minacce informatiche

Nell'epoca digitale in cui viviamo, la protezione contro le minacce informatiche è diventata una priorità: la nostra quotidianità, infatti, è strettamente intrecciata con dispositivi e servizi online, rendendoci vulnerabili a virus, malware e attacchi di hacker. Ma perché dovremmo preoccuparci di queste minacce?

Innanzitutto, la protezione informatica è fondamentale per preservare la nostra privacy. Dati sensibili, informazioni personali e transazioni finanziarie sono costantemente a rischio, mentre i furti di identità e le frodi finanziarie sono, purtroppo, quasi all'ordine del giorno: una robusta difesa digitale, però, può aiutarci a difendere la nostra privacy e a prevenire questi fenomeni. La protezione informatica, tuttavia, non riguarda solo i singoli individui, ma anche le aziende e i professionisti, come avvocati, commercialisti e medici. Quest’ultimi devono infatti mettere in atto misure di sicurezza di alto livello per proteggere i dati dei clienti, al fine di mantenere il rapporto di fiducia e rispettare le leggi in materia.

Come proteggere i propri dati?

Proteggersi dalle minacce informatiche è essenziale per salvaguardare la sicurezza, la privacy e l'integrità del mondo digitale in cui viviamo: misure come l'utilizzo di password complesse e l'adozione di software antivirus affidabili sono solo alcune delle strategie consigliate per difendersi dalle frodi online. Di fondamentale importanza, però, rimane l'affidarsi ad aziende leader nel settore della sicurezza, come Italpol Vigilanza che, da oltre 40 anni, fornisce servizi di sicurezza informatica sia per privati, sia per aziende e professionisti. Anche Cassa Forense, l'ente previdenziale degli avvocati italiani, ha scelto Italpol Vigilanza come partner per proteggere i suoi associati attraverso il servizio di Cyber Vigilanza, garantendo la sicurezza dei dati sensibili degli associati.

I dettagli del servizio di Cyber Vigilanza

Il servizio di Cyber Vigilanza, consiste in uno scudo all-in-one costantemente monitorato dalla Control Room di Italpol Vigilanza. Questo sistema protegge tutti i dispositivi collegati alla connessione Internet dei router di casa o dell’ufficio, salvaguardando la privacy, proteggendo i dati e bloccando gli annunci indesiderati: tutto questo a partire da €25,00 al mese.

