Rapidità ed eccellenza: il caso di una farmacia innovativa

Di solito non capita di associare l’aggettivo “innovativo” di fronte a un settore come quello della farmacia. Non che ci sia qualcosa di sbagliato, ma siamo solitamente abituati a un rapporto tradizionale negoziante-cliente, capace di fidelizzarsi e rinnovarsi nel corso degli anni e di non cessare mai.

In un momento storico in cui la digitalizzazione è sempre più presente nelle nostre vite, come poter far coesistere questo fenomeno con un’attività come la farmacia? La risposta ci arriva direttamente da un e-commerce tra i più importanti d’Italia nel settore, in grado di risolvere provvidenzialmente i bisogni dei clienti, mettendo in gioco anche e soprattutto l’innovazione tecnologica al servizio del consumatore.

Acquistare farmaci online: il caso di un leader nel settore

Farmacie Loreto, servizio di e-commerce di Farmacie Italiane, può essere considerata a ragione un leader nel settore. Si tratta di una parafarmacia con esperienza decennale che nel corso degli anni ha saputo evolversi, creando il giusto mix tra tradizione ed innovazione, grazie all'esperienza del team riesce sempre a garantire la massima soddisfazione del cliente.

Il team digitale che si dedica alla vendita online di farmaci negli anni è riuscito a creare una piattaforma web sicura al 100% sia nei pagamenti che nella conservazione dei dati, il tutto abbinato ad un servizio di spedizione in 24 ore lavorative ed un customer service di primissimo livello.

Un nuovo servizio di Farmacia Loreto

Oggi, Farmacie Loreto inaugura un nuovo servizio pensato per il cliente dai “tempi stretti”, che vuole ordinare rapidamente un prodotto. Questo servizio si chiama Fast e permette di ricevere il proprio ordine con un tempo di consegna pari anche a 90 minuti. Le città coperte da questo servizio sono Milano, Bologna, Roma e provincia, Napoli, Parma, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo: è in questi luoghi che gli utenti potranno scegliere di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27mila referenze sulle 170mila presenti nel catalogo di Farmacie Italiane.

La spedizione FAST ha un costo di 4,99€ se si desidera la consegna dell’ordine in giornata. Se invece si preferisce la spedizione in 90 minuti il costo è di 6,99€. Il servizio FAST è invece gratuito per gli ordini superiori a 49,90€, ma attualmente è in offerta a 29,90€.

Un’ampia gamma di prodotti

Affidarsi a Farmacie Italiane è garanzia di sicurezza, sia per quel che riguarda l’efficienza dell’azienda ma anche e soprattutto in merito al trattamento dei dati. Qui è possibile acquistare un ampia gamma di prodotti, che vanno dagli alimentari (con e senza glutine) ai farmaci (anche quelli veterinari e non mutuabili), passando per dispositivi medici, cosmetici e prodotti per bambini.

Tutto quello che serve per la cura quotidiana della persona, a un costo molto “fast”. Se nel carrello, in seguito all’aggiunta dell’ordine, compare un'icona arancione significa che solo alcuni dei prodotti che hai aggiunto possono essere spediti con la spedizione Fast e al costo del servizio sarà aggiunto il costo della spedizione standard. Una volta inseriti i farmaci nel carrello, bisogna selezionare solo il metodo di pagamento più idoneo ed il gioco è fatto. In caso di difficoltà varie, esiste un servizio clienti facilmente rintracciabile sul sito di Farmacie Italiane, sempre a disposizione.