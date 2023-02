Tecnologia al servizio della qualità della vita: soluzioni moderne per i problemi di udito

L’udito è un senso fondamentale per l’essere umano, poiché ci permette di interagire e comunicare con il mondo che ci circonda.

Solo in Italia, però, sono più di 7 milioni (circa il 12% della popolazione totale) i soggetti che soffrono di un abbassamento dell’udito, un problema serio, che può cambiare la vita di una persona in modo significativo.

Fortunatamente, la tecnologia moderna può intervenire per aiutare a migliorare la qualità della vita di chi soffre di ipoacusia.

La tecnologia degli apparecchi acustici di nuova generazione

La più recente generazione di apparecchi acustici rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto alla tecnologia del passato.

L'impiego di microfoni e processori di segnale digitali, per esempio, amplifica e migliora la qualità del suono in un modo del tutto nuovo; grazie alle funzioni intelligenti gli apparecchi acustici si connettono alla TV e al telefono tramite Bluetooth, così da garantire un’esperienza di ascolto diretta.

Ancora, la tecnologia ha fatto straordinari passi avanti anche per quel che riguarda la riduzione del rumore e l’uso di nuovi materiali, leggeri ed ergonomici, che hanno migliorato i livelli di comfort fino a rendere l’apparecchio acustico del tutto invisibile.

Soprattutto, i dispositivi di ultima generazione sono progettati per rispondere a qualsiasi esigenza.

Il Tecnico Audioprotesista, professionista sanitario specializzato nell’applicazione di apparecchi acustici, può infatti regolarli in funzione di ogni specifica necessità, così da adattarli perfettamente ai bisogni, alle abitudini e allo stile di vita di chi li indossa, restituendo il piacere di una vita piena e attiva.

Maico ritorna a Roma

La MAICO è tornata a Roma con una nuova gestione aziendale. Lo storico marchio dell’udito, sinonimo di qualità, assistenza e innovazione, ha rinnovato la propria presenza nel Lazio sotto la guida del Gruppo Istituto Acustico, una delle realtà più solide nel panorama audioprotesico italiano.

Fondato nel 1957, oggi il Gruppo è guidato da Mauro Menzietti, Presidente dell’ANA - Associazione Nazionale Audioprotesisti - e membro per l’Italia del World Hearing Forum dell’OMS. Da sempre sensibile non solo ai problemi e alle soluzioni relative all’ipoacusia, ma soprattutto al tema della prevenzione, nel 2010 ha ideato e fondato “Nonno Ascoltami - Udito Italia Onlus”, la più grande iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui disturbi uditivi.

Arrivata quest’anno alla sua XIII edizione, la campagna è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stata premiata con la medaglia della Presidenza della Repubblica. Con l'apertura di 4 nuovi centri nella capitale, (in Via Candia 38, Viale Eritrea 52, Via Britannia 14 e Via Trionfale 8772), la nuova MAICO garantirà a tutti gli utenti la massima attenzione e tutte le possibili soluzioni per vivere nuova esperienza d’ascolto.



Entra nel mondo MAICO e vivi davvero al meglio la tua nuova esperienza di ascolto!

Come anticipato, l'apparecchio acustico rappresenta uno strumento indispensabile per mantenersi in contatto con le persone care e vivere una vita attiva. Per questo motivo, è fondamentale prendersene cura in ogni momento e proteggerlo da ogni imprevisto.