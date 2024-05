Usato di qualità, sicuro e garantito: l’offerta unica di un brand automotive

Il 2023 ha visto allargarsi sensibilmente il mercato delle automobili usate e i dati ACI relativi al primo trimestre dell’anno corrente – in cui si è registrato un aumento dell'8% – confermano il trend.

Il prezzo più contenuto rispetto ai veicoli di nuova fabbricazione, la pronta disponibilità dell’automobile e le sempre più comuni opzioni di finanziamento possibili anche per auto usate sono i principali fattori che hanno innescato la crescita di questo settore di mercato.

Questa crescita dei volumi relativi all’usato ha portato inoltre all’ampliamento della gamma di opzioni tra cui scegliere, una varietà che consente agli acquirenti di trovare un'auto perfettamente in linea con quel che stanno cercando, inclusi vecchi modelli non più disponibili sul mercato.

Usato di qualità

Da sempre sensibile all’andamento del mercato, Autotorino S.p.A – dealer automotive leader in Italia – ha lanciato BeBeep, un nuovo brand dedicato esclusivamente all’usato.

Nell’offerta di BeBeep si ritrova la stessa filosofia della storica concessionaria italiana: esperienza, professionalità e competenza, così da indirizzare i propri clienti verso la soluzione più in linea con le loro aspettative ed esigenze.

Ecco perché il brand garantisce la massima qualità possibile del parco auto usate – grazie alle accurate ispezioni che vengono svolto per ciascuna vettura ed eventuali ricondizionamenti – e propone agli acquirenti solamente veicoli di alta qualità.

E per tutelare al massimo il cliente, il brand propone la formula Soddisfatto o Rimborsato: l’acquirente ha infatti 15 giorni e un massimo di 1.500 km per valutare l'auto usata appena acquistata. Se non soddisfatto, gli verrà rimborsato l’intero importo e proposta una soluzione alternativa.

BeBeep, inoltre, propone anche la formula Soddisfatto e Garantito che prevede la possibilità di attivare un’estensione di garanzia fino a 4 anni sui veicoli usati e percorrenza illimitata

Autotorino sbarca a Roma

Grazie alla recente acquisizione dell’intero intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Roma S.p.A, inoltre, Autotorino da gennaio è operativa anche nel Lazio con le sedi di Roma Salaria, Roma Zoe Fontana, Roma Acqua Acetosa Ostiense, Roma Caravaggio, Roma Ovest e Roma Variola.

Questa acquisizione porta a 71 il totale delle filiali di Autotorino in tutta Italia, numero tra l’altro destinato a crescere nel corso dell’anno, in cui poter incontrare anche l’offerta di BeBeep.