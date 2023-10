Ottobre in rosa: un’occasione di sensibilizzazione nella lotta contro i tumori al seno

Ebbene sì, l’argomento non potrebbe essere più caldo di così.

Da un lato, il 2 ottobre è ufficialmente partita l’iniziativa “Ottobre in rosa”, dedicata alla lotta contro il tumore al seno. Dall’altro, la data del 19 ottobre ne rappresenterà il culmine naturale, in quanto quel giorno ricorre la Giornata Mondiale per la lotta al cancro al seno.

Ecco, allora, che l’occasione è perfetta per sensibilizzare soprattutto le donne sull’argomento e spiegare loro l’importanza di effettuare una regolare prevenzione senologica.

Una diagnosi precoce di tumore al seno, infatti, può letteralmente salvare la vita di una persona. Basti pensare che, ogni anno, tale patologia colpisce circa 48.000 donne (e 300 uomini).

Dove avviare un percorso diagnostico senologico completo

Fondamentale, allora, diventa affidarsi a specialisti, così da iniziare un percorso diagnostico senologico completo, che possa aiutare a risolvere dubbi e preoccupazioni o accertare per tempo l’effettiva presenza della malattia.

Tra i centri d’eccellenza in Italia, anche i tre Centri Affidea di Tuscolano, Tiburtina e Monterotondo e il Centro Affidea di Terni, che rappresentano riferimenti importanti nel Lazio e in Umbria, non solo per l’ampia dotazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate, ma anche per la presenza di centinaia di specialisti pronti ad accompagnare le pazienti nel percorso diagnostico.

Quattro centri, dunque, che non sono però che una piccola parte delle 59 strutture di Affidea Italia, presenti sul territorio nazionale in ben 6 regioni.

Affidea: numeri e riconoscimenti di una realtà affermata in tutta Europa

L’azienda è una delle principali erogatrici di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio. Una macchina ben oliata, insomma, che conta numeri importanti:

oltre 1,1 milioni di esami di diagnostica per immagini all’anno

di esami di diagnostica per immagini all’anno circa 880.000 visite specialistiche all’anno

visite specialistiche all’anno 6,1 milioni di esami di laboratorio all’anno

di esami di laboratorio all’anno 2.500 professionisti impiegati, di cui 1.200 medici altamente qualificati

E proprio la forza di questi numeri, che parlano di esperienza, professionalità e, soprattutto, apprezzamento e fiducia da parte dei pazienti, deriva la reputazione dei tre centri laziali e di quello umbro.

Questi dimostrano di avere tutte le carte in regola per garantire servizi d’eccellenza e per meritarsi i riconoscimenti ottenuti negli anni da Affidea Group:

L’accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito , per le prestazioni cliniche relative a “servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport”

, per le prestazioni cliniche relative a “servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport” Il riconoscimento delle “5 Stars” per la sicurezza dei pazienti nell’ Eurosafe Wall della Società Europea di Radiologia.

per la sicurezza dei pazienti nell’ della Società Europea di Radiologia. Il riconoscimento come “Fornitore di diagnostica del 2022” assegnatole da HealthInvestors.

Insomma, nessuno è più indicato di Affidea per occuparsi di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. E quale modo migliore di portare le persone a interessarsi al problema, se non proponendo speciali pacchetti sulle prestazioni dedicate a tale patologia?

Non resta che scoprire, cosa offrono a riguardo i quattro Centri su citati.

Centro Affidea Tuscolano

Nel quartiere Tuscolano di Roma, Affidea fornisce prestazioni private di diagnostica avanzata per immagini e specialistica ambulatoriale a prezzi accessibili e garantendo elevati standard di qualità, oltre che attrezzature di ultima generazione.

Il reparto di diagnostica per immagini si serve oltre che delle più comuni metodiche radiologiche, anche di un mammografo con Tomosintesi 3D, di ecografi 3D di ultima generazione e di una risonanza magnetica aperta.

In questo mese dedicato alla prevenzione senologica, ha attivato speciali pacchetti che saranno validi per due settimane, dal 15 al 29 di ottobre, e che coinvolge diverse prestazioni specialistiche:

Visita senologica + Ecografia della mammella bilaterale a 105€

Visita senologica + Ecografia della mammella bilaterale + Mammografia bilaterale a 115€

Visita senologica + Ecografia della mammella bilaterale + Mammografia con Tomosintesi 3D a 130€

Per contatti, prenotazioni o maggiori informazioni rivolgersi alla sede di Piazza Aruleno Celio Sabino, 78 – Roma o telefonare al numero 0687373.

Centro Affidea Tiburtina

Il Centro Affidea di via Tiburtina è un moderno e completo poliambulatorio diagnostico e specialistico privato, che eroga prestazioni di diagnostica per immagini all’avanguardia, specialistica e ambulatoriale, esami strumentali correlati e check up a costi contenuti.

Qui, un’equipe di professionisti affermati, si pone a totale disposizione delle pazienti per un percorso diagnostico senologico completo e accurato.

La struttura è molto apprezzata in zona perché convenzionata per la radiologia con il SSR della Regione Lazio e con le principali assicurazioni e fondi di assistenza sanitaria.

In occasione dell’“Ottobre in rosa” sono previsti speciali pacchetti validi dal 15 al 29 ottobre su alcune prestazioni:

• Mammografia ed Ecografia a 75€

• Mammografia in Tomosintesi ed Ecografia mammaria a 92€

Per contatti, prenotazioni o maggiori informazioni rivolgersi alla sede di via Tiburtina, 431 – Roma o telefonare al numero 06900961.

Centro Affidea Monterotondo

La vasta gamma di prestazioni di diagnostica per immagini, specialistica ambulatoriale, fisiokinesiterapia e riabilitazione e check up risponde all’obiettivo di Affidea di garantire percorsi di prevenzione e assistenza completi, servizi sanitari innovativi, accurati ed economicamente accessibili.

I mezzi con cui si raggiungono tali obiettivi sono strumentazioni di ultima generazione, quali risonanza magnetica ad alto campo e TC a 64 strati, oltre che uno staff composto da oltre 100 medici specialisti.

Anche qui, dal 15 al 29 ottobre sono previste prestazioni dedicate alla prevenzione senologica, a prezzi decisamente competitivi:

• Mammografia ed Ecografia a 75€

Per contatti, prenotazioni o maggiori informazioni rivolgersi alla sede di via Salaria, 187/a – Roma o telefonare al numero 06900961.

Centro Affidea Terni

Il Centro umbro si distingue per professionalità, efficienza e per l’utilizzo di metodologie di indagine diagnostica all’avanguardia.

Dotato di una risonanza magnetica Total Body ad alto campo di ultima generazione e di una TAC multislice, unisce alla tecnologia la presenza di professionisti affermati, che accompagnano i pazienti nel percorso diagnostico a costi sempre contenuti.

Nel mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, il Centro di Terni ha attivato un pacchetto valido dal 15 al 29 ottobre:

• Mammografia ed Ecografia a 75€

Per contatti, prenotazioni o maggiori informazioni rivolgersi alla sede di via Carlo Guglielmi, 45 – Terni, o telefonare al numero 06900961.

Affidea promuove la prevenzione e la diagnosi precoce come importanti alleati contro il cancro

Insomma, spesso si pensa che dedicare una Giornata Mondiale a un tema specifico serva a poco, ma in realtà è utile per ricordare, per sensibilizzare e per stimolare le persone all’azione.

Un intero mese dedicato alla lotta contro i tumori al seno dovrebbe, allora, spingere le donne, principali e potenziali vittime di questa malattia, ad agire in ottica di prevenzione.

In che modo? Rivolgendosi al Centro Affidea più vicino e iniziando un percorso diagnostico in grado, spesso e volentieri, di salvare vite.