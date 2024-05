Prevenzione cardiovascolare: l'importanza di uno stile di vita sano e di controlli regolari

La prevenzione delle malattie cardiovascolari passa attraverso l'adozione di uno stile di vita sano ed equilibrato. Sebbene alcuni fattori di rischio, come l'età, il genere e la familiarità, siano inalterabili, esistono numerose abitudini su cui possiamo intervenire attivamente: l'attività fisica regolare, anche se di moderata intensità, e una dieta bilanciata, adeguata all'età e al peso, rappresentano due potenti alleati per il benessere. Al contrario, la sedentarietà, un'alimentazione scorretta, lo stress cronico, il fumo di sigaretta e la carenza di sonno sono tutti fattori che possono contribuire all'insorgenza di problemi cardiaci.

In questo contesto, la tecnologia riveste un ruolo chiave nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari. Negli ultimi anni, la Risonanza Magnetica Cardiovascolare si è affermata come uno strumento diagnostico non invasivo ed estremamente efficace per valutare in modo approfondito la salute del cuore.

A sottolineare l'importanza di questo esame, il Dottor Marcello De Santis, cardiologo del Gruppo USI, afferma: "La Risonanza Magnetica Cardiovascolare è un importante strumento a nostra disposizione, una procedura diagnostica strumentale per immagini che permette di visualizzare la morfologia delle camere cardiache e dei grandi vasi ad esse collegati, nonché l'attività del muscolo cardiaco nel dettaglio, registrando il suo movimento in una sequenza di "scatti" (frames) riproducibili sotto forma di video-film".

U.S.I. Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. opera nel campo della diagnostica tradizionale e per immagini, delle analisi cliniche, della ginnastica medica e della specialistica in genere. Fondata nel 1953, U.S.I. è diventata un punto di riferimento per la salute dei cittadini, offrendo una gamma completa di servizi diagnostici e medici di alta qualità.

Con una rete di centri distribuiti in tutta Roma, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, U.S.I. risponde a ogni esigenza medico-diagnostica. I centri, accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e convenzionati con importanti compagnie di assicurazione e istituti di credito, applicano modelli di gestione per la Qualità conformi alla normativa ISO 9001, garantendo elevati standard di efficienza e sicurezza.

La missione di U.S.I. è fornire servizi diagnostici e medici caratterizzati da competenza, precisione, tempestività e tecnologia all'avanguardia, garantendo rispetto, sicurezza, responsabilità e trasparenza per i pazienti. U.S.I. seleziona personale altamente qualificato e costantemente aggiornato, che affronta le necessità dei pazienti senza trascurare l'aspetto umano.

Le apparecchiature tecnologiche di ultima generazione nei centri di diagnostica assicurano diagnosi precise in tempi brevi. La forza di U.S.I. risiede nella sua rete di servizi integrati a misura di paziente, con centri che collaborano per offrire la massima precisione diagnostico-terapeutica rapidamente. L'uso di un archivio elettronico integrato e del servizio di refertazione online permette la consultazione in tempo reale di tutti gli esami, garantendo continuità diagnostica e terapeutica.

