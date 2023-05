PortrAIts: una mostra per rivelare l'invisibile della sclerosi multipla attraverso l'arte e l’Intelligenza Artificiale

La sclerosi multipla rappresenta una malattia neurologica cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, generando una vasta gamma di disturbi fisici e cognitivi. Caratterizzata da un decorso altamente variabile da persona a persona, la sclerosi multipla si presenta come una patologia complessa e eterogenea. I sintomi comuni includono affaticamento, debolezza muscolare, problemi di coordinazione e mobilità, disturbi visivi, difficoltà di concentrazione e memoria, insieme ad altri disturbi, alcuni dei quali invisibili all'occhio.

Al fine di sensibilizzare e far conoscere le sfide nascoste legate alla sclerosi multipla, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha ideato PortrAIts, una mostra di opere d'arte visive generate attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. La mostra è stata inaugurata il 30 maggio a Piazza San Silvestro, Roma, offrendo al pubblico una straordinaria opportunità di comprendere l'esperienza vissuta da chi convive con questa malattia. Attraverso l'uso dell'Intelligenza Artificiale generativa, questi "ritratti aumentati" visualizzano in modo unico i sintomi e i disturbi meno noti della malattia, presentando un'espressione visiva che rappresenta l'esperienza interiore delle persone affette da sclerosi multipla.

La mostra, che ha una seconda sede gemella in Via Dante, Milano, prende il via da un'indagine svolta da AISM in collaborazione con l'Istituto di ricerche Doxa. Questa indagine, condotta nei primi mesi del 2023 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, evidenzia la scarsa consapevolezza della sclerosi multipla tra i nostri connazionali e la mancanza di conoscenza riguardo all'impatto reale che questa malattia ha sulla vita delle persone.

Rivelando l'invisibile: L'impatto silenzioso dei sintomi della sclerosi multipla

Il percorso creativo delle opere d'arte si sviluppa a partire dalle testimonianze di dieci persone affette da sclerosi multipla, ognuna delle quali ha scelto di descrivere in modo personale l'angoscia che affronta, i suoi "sintomi invisibili". Grazie all'uso di Intelligenza Artificiale generativa, in grado di convertire testi in immagini di grande impatto, sono state create rappresentazioni visive di questi disturbi. Il risultato è sorprendente: immagini volutamente irreali e distanti dalla realtà, che esplorano l'effetto visivo come uno strumento per trasmettere l'esperienza e le emozioni connesse alla malattia. Di fronte a questi "portraits", siamo in grado di comprendere l'impatto profondo che un sintomo o un disturbo invisibile può avere, rendendo l'osservazione un'esperienza emotivamente coinvolgente.

PortrAIts si inserisce all'interno delle attività promosse da AISM durante la Settimana di informazione sulla Sclerosi Multipla, che si svolgerà dal 29 maggio al 6 giugno. Queste giornate saranno caratterizzate da incontri, manifestazioni ed eventi organizzati in tutta Italia, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia, la qualità di vita delle persone affette da sclerosi multipla e dei loro caregiver, la tutela dei loro diritti e l'importanza della ricerca scientifica. In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, inoltre, saranno organizzati spettacoli di luci, illuminando importanti monumenti italiani come il Pirellone a Milano, la Mole Antonelliana a Torino, Ercolano e i palazzi istituzionali del Senato e Palazzo Chigi, al fine di portare l'attenzione su questa malattia talvolta invisibile.

Non perdete l'opportunità di visitare PortrAIts in Piazza San Silvestro, Roma, per avere uno sguardo intimo sulla realtà della sclerosi multipla. Per coloro che non possono partecipare di persona, è possibile visitare il sito ufficiale della mostra. Approfittate di questa esposizione unica e mostrate il vostro sostegno a questa importante causa.

