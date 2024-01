A Roma c’è chi vive la vita un quarto di pizza alla volta

Oggi parliamo di pizza e la prima domanda che ci viene in mente è: ma voi siete di quelli che, al solo nominarla, pensano subito a Napoli o non disdegnate di aprire i vostri orizzonti a varianti più o meno sdoganate nel Bel Paese?

Ebbene, sappiate che, in qualunque schieramento vi riconosciate, a Roma c’è un locale a cui la pizza riesce bene in qualunque modo, forma e gusto voi la desideriate.

Soprattutto perchè nella Capitale, la tradizionale arte della pizza trova nuova vita in un impasto innovativo a base di semi, un segreto ora svelato (ma solo nell'assaggio) da una celebre pizzeria che ha rivoluzionato il gusto della classica pizza.



L'audace miscela di farine, creata sapientemente da un team di pizzaioli che amano questo lavoro, è diventata la firma di un'esperienza culinaria unica, che vede protagonista sia la pizza tonda da gustare al tavolo che la prelibata pala al taglio.



Un'armonia di sapori e consistenze si intreccia, quindi, in questa nuova proposta, rendendo omaggio alla tradizione con un tocco di modernità che si fonde in ogni morso, regalando un viaggio sensoriale senza precedenti.





Non ci resta che scoprire di cosa si tratta e conoscere meglio i suoi estrosi creatori.



Impasto ai semi: una novità assoluta tutta da provare

E allora, andiamo a sbirciare innanzitutto nel retrobottega per scoprire il segreto di un impasto tanto apprezzato quanto ricco di ingredienti.

L’impasto ai semi è davvero speciale, perché fatto miscelando diversi semi (girasole, lino, soia) e quattro cereali (grano, orzo, segale e mais estruso).

Ingredienti che vengono miscelati sotto forma di farine, di malti, di oli, granelle e crusca, per dare vita a un sapore unico e assolutamente da provare, sia con pizza tonda servita che con la pizza alla pala al taglio.

Qualche consiglio? Le tre pizze gourmet con impasto ai semi più richieste e apprezzate sono:

Pizza impasto ai semi con sugo al datterino giallo, broccoli romani, ciauscolo, burrata pugliese, pesto fatto in casa e pinoli.

Pizza impasto ai semi con mozzarella, melanzane grigliate, pomodorini confit, stracciatella e guanciale tostato.

Pizza impasto ai semi con mozzarella, Philadelphia, cipolla caramellata, tonno, olive taggiasche, erbette.

Il team de I Pizzaroli

Giovani, appassionati di questo lavoro e amanti della pizza in tutte le sue declinazioni, alla pizzeria "I Pizzaroli" troverete ben tre pizzaioli che prestano le proprie mani esperte agli impasti e ai condimenti di pizze a dir poco gustose: Romeo, Liberto e Massimiliano.

A completare il team ci sono anche lo Chef Fabio, che sforna ogni giorno prodotti di rosticceria e piatti espresso da tavola calda, Jerry e Tatiana, i due banconisti, e il personale di sala.

Insomma, non sapete come districarvi in mezzo a tanta bontà? Troverete sicuramente qualcuno pronto a consigliarvi con un sorriso la prelibatezza più adatta al vostro palato.

La qualità delle materie prime

I Pizzaroli non lesinano mai sulla qualità delle materie prime, utilizzando ingredienti sempre freschi, di stagione e a km 0, selezionati presso fornitori di fiducia presenti sul territorio.

Aggiungete a tutto questo una lievitazione dell’impasto di ben 72 ore e alla qualità si affiancherà l’alta digeribilità del prodotto.



La location “come a casa”

La pizzeria, aperta nell’ottobre del 2021, è un ambiente caldo e accogliente, reso ancor più familiare e alla mano dalla simpatia dei banconisti e dei ragazzi in sala.

Un luogo che fa venire voglia di tornare, perché riesce là dove molti altri non arrivano: farci sentire come a casa.



L’antipastino sfizioso

Buona la pizza, non c’è dubbio, ma dimenticatevene solo per un attimo. Ne riparleremo, più a fondo, dopo, promesso.

Ora concentratevi, invece, su qualcosa di ancora più sfizioso, un antipastino composto da fritturine, frittatine, ben 20 tipi diversi di supplì, mozzarella in carrozza, olive ascolane… già, stiamo parlando della rosticceria realizzata dallo Chef Fabio, eccezionale e perfetta per spalancare una voragine nel vostro stomaco, che potrete riempire, poi, con tutta la pizza che vorrete.

Perché I Pizzaroli sono anche questo: uno sfizio da togliersi ogni tanto con finger food tutti da gustare.



La scelta infinita di pizze

Okay, ora possiamo tornare alla pizza, regina incontrastata da I Pizzaroli. Qui, infatti, le possibilità di personalizzare la propria pizza sono veramente infinite.

Preferite pizza tonda o alla pala? Qui troverete entrambe. Pizza classica o gourmet? Da I pizzaroli c’è l’imbarazzo della scelta, dalla margherita e la marinara fino a varianti all’amatriciana, alla carbonara e alla cacio e pepe, passando per pizza alla parmigiana di melanzane, o ai fiori di zucca con le alici, e raggiungendo picchi di sapore con la 4 formaggi con l’aggiunta di tartufo.

Per non parlare poi della scelta sugli impasti: c’è quello classico, quello integrale, ma il nostro consiglio è ovvimente l’impasto ai semi.

Pensiamo non ci sia altro da aggiungere, la vostra acquolina in bocca parla da sola.

E allora, non vi resta che fare un salto da I Pizzaroli, chiudere gli occhi e godervi il sapore di una vita vissuta un quarto di pizza alla volta.