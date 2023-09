Guidati dall'affetto: PETS racconta i benefici psicologici dei cani da accompagnamento

Gli animali domestici ricoprono un ruolo importante nella vita di moltissime persone. Non sono soltanto fedeli compagni, bensì veri e propri membri della famiglia, in grado di donare affetto incondizionato e allegria. Numerose ricerche scientifiche hanno comprovato come la loro sola presenza produca effetti positivi sulla salute emotiva e sul benessere psicofisico di chi gli sta intorno. La loro compagnia riduce con efficacia ansia, stress e sensazioni di solitudine. Non stupisce dunque che la pet therapy venga oggi riconosciuta come un'efficace terapia complementare, capace di supportare chi soffre di disturbi dell'umore.

Questo legame speciale tra esseri umani e animali è particolarmente evidente nel caso delle persone ipovedenti e dei loro fedeli cani guida. Questi alleati a quattro zampe rappresentano per i loro padroni molto più che semplici amici: sono veri e propri assistenti di vita, indispensabili per riconquistare autonomia e sicurezza nella vita quotidiana. Ma il loro compito è anche quello di fornire un costante conforto emotivo, contrastando con la loro innata dolcezza sentimenti di isolamento e insicurezza. Grazie al loro amore incondizionato, risollevano l'umore e aumentano l'autostima, migliorando profondamente la qualità della vita di chi ricambia il loro affetto.

A Euroma2 torna “PETS”, per informare e sensibilizzare

L'evento "PETS", organizzato da Euroma2 dal 28 settembre al 1° ottobre è un'opportunità unica per scoprire di più sul mondo degli animali da compagnia e, nel contempo, sostenere una causa meritevole. Ogni anno, il Centro Commerciale Euroma2 sostiene l'addestramento e la donazione di un cane guida per persone ipovedenti alla Scuola Cani Guida Lions di Limbiate. La donazione è un atto di grande importanza nell'ambito delle iniziative sociali: per una persona non vedente, ricevere un cane guida rappresenta una trasformazione profonda nella vita quotidiana, poiché il cane diventa un compagno fidato oltre che un prezioso assistente.

Da sempre SCCI, società di gestione di Euroma2, nella persona del suo amministratore delegato Davide M. Zanchi ha intrapreso la strada di destinare quota dei propri ricavi a favore di eventi a carattere educativo, culturale e sociale e “PETS”, con la donazione del cane guida, è sicuramente uno di quegli eventi che rispecchia l’identità dell’azienda.

"PETS" coinvolge inoltre i Comuni, le Autorità e gli Enti cittadini, oltre a numerose associazioni, tra cui la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS). Quest’anno al via la quinta edizione, che vedrà l'allestimento di diversi stand informativi e divulgativi. Il pubblico avrà l'opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni coinvolte, in un'area appositamente predisposta nel parcheggio esterno B del Centro Commerciale.

Una mostra fotografica nella galleria al piano terra di Euroma2 racconterà le tappe più significative del percorso di un cane guida presso il Centro di addestramento Lions di Limbiate: dalla nascita al completamento dell'addestramento, fino all'affido al suo nuovo padrone; immagini che trasmettono l'importanza di questa iniziativa e il profondo legame che si forma tra i cani guida e i loro proprietari.

Un evento da non perdere il 28 settembre

La nuova edizione di Pets verrà inaugurata con una conferenza stampa il 28 settembre alle ore 10:30 presso la Food Court di Euroma2, durante la quale si svolgerà la cerimonia di consegna del cane da accompagnamento al suo nuovo padrone. Alla conferenza parteciperanno illustri ospiti: Titti Di Salvo, Presidente IX Municipio Roma Capitale, Adriano De Nardis, Consigliere Nazionale Croce Rossa Italiana con delega ai Partenariati e Reti, Cristina Matranga, Direttore Generale ASL Roma 4, Ugo Gentile, Responsabile della ProCiv di Roma, Maria Luisa Cocozza, giornalista della rubrica del TG5 dedicata agli animali, “L’Arca di Noè”, Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, Davide M. Zanchi, Amministratore Delegato di SCCI e Presidente del Consorzio Euroma2. Modera Sebastiano Somma.

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle attività in programma, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Euroma2 a questo link. Potete inoltre seguire le pagine Facebook e Instagram a questi link, per rimanere aggiornati su future iniziative.