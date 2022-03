Un percorso formativo di respiro internazionale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado

Il mondo non è mai stato così globalizzato: da un lato internet e la tecnologia, dall’altro la semplicità e la velocità degli spostamenti, hanno ridotto le distanze fisiche e culturali tra i diversi angoli del pianeta.

Vien da sé che in un mondo così interconnesso le competenze lingustiche, l’apertura all’internazionalità e un approccio cosmopolita diventano strumenti e valori fondamentali per giungere ad una corretta comprensione del presente e delle sue dinamiche.

Una filosofia didattica cosmopolita

Proprio per fornire ai propri studenti gli strumenti culturali per decodificare correttamente un presente multiculturale e multireligioso, l’Istituto paritario cattolico Marymount – con due sedi a Roma, in Via Nomentana e Via Livorno – mette al centro della propria proposta didattica il bilinguismo, affidando l’insegnamento della lingua inglese a docenti madrelingua e con molta esperienza.

D’altronde, la filosofia pedagogica dell’istituto è estremamente chiara: preparare i propri studenti ad affrontare il dialogo, la diversità e la pluralità dei punti di vista, favorendo la formazione di una coscienza critica e innescando percorsi di crescita individuale.

Una formazione a 360°

Il percorso didattico proposto dall’Istituto Marymount inizia dalla scuola dell’infanzia che, attraverso il gioco, promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia, oltre a trasmettere le prime competenze linguistiche in italiano e in inglese.

Ma l’offerta scolastica di questo istituto romano punta a una formazione a 360° dell’alunno come individuo, prevedendo un ciclo di studi che include anche la scuola primaria, la scuola secondaria di I° grado e la scuola secondaria di II° grado.

Un sentiero formativo qualitativo e coerente, insomma, costruito intorno a capisaldi come sono il bilinguismo, l’internazionalità e l’apertura alla diversità e che accompagna gli studenti dall’infanzia fino alla maturità liceale.

Sempre con l’obiettivo di garantire ai propri studenti un’esperienza formativa totale, oltre all’attività didattica propriamente detta, l’Istituto Marymount dà molta importanza allo sport e al suo ruolo educativo all’interno del percorso di crescita degli studenti.

La tradizione sportiva, istituzionalizzata dall’evento annuale “Sports Festival”, uno dei tanti progetti curriculari interdisciplinari con le altre 20 scuole del network, torneo in cui gli alunni delle diverse scuole del network Marymount si sfidano in vari sport. Oltre all’ovvia dimensione sportiva, “Sports Festival” è anche un importante momento di incontro e condivisione, nonché un’opportunità per gli studenti di visitare e conoscere altri paesi.