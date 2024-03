Il Papilloma Virus, questo sconosciuto: conosciamolo meglio.

Parlare di malattie sessualmente trasmissibili (MST) non è mai facile. Si rischia di diventare o troppo tecnici, e risultare poco comprensibili ai più, oppure di toccare sensibilità già fragili, proprio a causa di tali patologie.

Il sistema forse più neutrale e, allo stesso tempo, più efficace per parlarne potrebbe essere quello dei numeri. Ecco allora che, se vogliamo sensibilizzare la popolazione femminile alla prevenzione sull’HPV (Human Papilloma Virus), forse è bene iniziare dai numeri relativi alla sua incidenza sulla popolazione e a quelli sui rischi che ne derivano.

L'HPV è la prima causa di tumori alla cervice

Il primo numero, quello destinato a balzare più all’occhio, è il seguente: il 97% dei tumori alla cervice uterina è causato dall’HPV.

Ebbene sì, questo piccolo virus a trasmissione sessuale è uno dei nemici più crudeli per una donna. La giovane età, soprattutto durante il primo rapporto, e il numero di partner sessuali sono stati ritenuti i fattori di rischio più rilevanti per l’acquisizione dell’infezione da HPV.

Rischi connessi al Papilloma Virus

Non solo: il Papilloma Virus è anche una delle MST più infide, perché si trasmette per contatto con mucose o cute. Ciò significa che l’uso di un semplice preservativo potrebbe non bastare, in quanto il virus potrebbe contagiare l’area di cute non protetta o, semplicemente, potrebbe infettare durante un contatto genitale non penetrativo, per il quale spesso e volentieri, il preservativo non è ancora stato nemmeno indossato.

Il secondo numero da conoscere, per comprendere il Papilloma Virus, è il numero di tipi di HPV fino ad oggi identificati: sono oltre 100, infatti, le tipologie del virus in grado di infettare l’uomo, molte delle quali risultano associate a patologie, sia benigne che maligne, del tratto ano-genitale.

Di queste, sono ben 12 le tipologie di HPV per le quali l’Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha confermato l’evidenza oncogena.

Questa terza cifra ci dimostra che alcuni tipi di HPV maligni tendono a progredire, se non curati, in cervicocarcinoma, mentre altri possono provocare lesioni benigne come i condilomi genitali.

Prevenire l’infezione: vaccini e screening annuale

Diventa necessario, allora, capire come prevenire la trasmissione, ancor prima che come curare il virus. Ci viene in aiuto un altro numero che, seppur all’apparenza piccolo, porta con sé, invece, più di una soluzione.

Sono, infatti, ben 2 i vaccini preventivi, a disposizione attualmente contro il Papilloma Virus, che hanno mostrato un certo grado di protezione anche nei confronti di tipi oncogeni di HPV: si tratta di un vaccino quadrivalente e di un vaccino bivalente, capaci di indurre una risposta immune in oltre il 90% dei soggetti vaccinati, per lo più donne tra i 16 e i 45 anni.

Esiste poi un altro numero che può aiutarci nella lotta al Papilloma Virus ed è il numero 5. Bastano infatti solo 5 minuti per eseguire uno screening annuale, che consenta di identificare un’eventuale diagnosi precoce di infiammazioni da HPV. Un semplice esame di pochi minuti in grado di prevenire rischi potenzialmente devastanti.

Poliambulatori Korian: dove prenotare il vostro screening annuale

E allora, per tutte le donne che non hanno ancora eseguito lo screening annuale, ricordiamo che è possibile farlo, prenotandosi presso l’intera rete di Poliambulatori Korian Lazio, presente con diverse strutture in tutta la Regione.

Qui, specialisti altamente qualificati e dotazioni tecnologiche all’avanguardia consentiranno di eseguire lo screening annuale in modo rapido e indolore.