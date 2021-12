Ingredienti di qualità e hits natalizie selezionate: ecco il Panettone Musicale

Consegne a domicilio mai così apprezzate nella Capitale. Il fenomeno è in costante crescita e, se ci basiamo sulle tendenze registrate negli ultimi anni, c’è un prodotto in particolare che è destinato a diventare il vero e proprio re del delivery romano per queste feste in arrivo. Parliamo nientemeno che del più tradizionale e popolare dei dolci natalizi: il panettone.

Quest’anno, poi, lo potremo apprezzare in una variante del tutto nuova e originale. No, non vi preoccupate, gli ingredienti non ve li tocca nessuno, sarà sempre artigianale e realizzato da mani più che capaci e lo si potrà gustare nelle sue due versioni più apprezzate: tradizionale, per i puristi, e cioccolato e pere, per i più golosi.

Cosa cambia allora? Ebbene, ciò che distinguerà davvero il panettone quest’anno, oltre alla qualità, saranno la musica e l’allegria che porterà nelle nostre case dalle tavole imbandite. Il Panettone Musicale è la novità proposta per le feste da Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery: un panettone in edizione limitata, che gli utenti romani potranno ordinare in esclusiva tramite l’app da uno dei panifici più apprezzati di Roma, il Forno Pietro Roscioli.

E già il nome dovrebbe farci alzare le antenne, perché se il Forno Pietro Roscioli è una garanzia di eccellenza nel mondo della panificazione e della pasticceria capitolina da quasi 50 anni, il suo panettone non è ovviamente da meno: con tre giorni di lievitazione naturale al 100%, viene realizzato con burro fresco e 8/9 uova altrettanto fresche. La versione tradizionale è completata con una farcitura di canditi siciliani e un’aromatizzazione con bacche di vaniglia e bucce d’arancia, mentre nella versione golosa con le pere viene aggiunto cioccolato belga al 70% e una piccola percentuale di cioccolato al latte.

Insomma, la qualità non manca di sicuro, ma se da un lato abbiamo il panificio romano per eccellenza a fornire tutto il necessario per deliziare il palato, dall’altro, ad allietare le nostre orecchie, ci sarà Radio Globo, con la sua selezione delle migliori hits natalizie proposta in esclusiva per l’iniziativa. Sul coloratissimo packaging del Panettone Musicale, infatti, sarà presente uno Spotify Code con il quale si potrà accedere alla playlist di successi natalizi creata apposta per Deliveroo.

E allora, non resta che fiondarsi su Deliveroo e ordinare il panettone che farà da perfetta colonna sonora alle feste in arrivo. Perché tanta fretta? Perché il Panettone Musicale sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Ma non preoccupatevi, perché in queste feste non rimarremo, in ogni caso, senza panettoni. Sulla sua piattaforma, Deliveroo offre tante alternative tra forni, pasticcerie e ristoranti che propongono la loro versione più o meno tradizionale di panettone. Oltre al Forno Pietro Roscioli, potete dare un’occhiata anche a:

Che altro dire? Buone Feste e date pure inizio alle abbuffate musicali!



