Perché Satispay Business è il sistema di pagamento digitale più conveniente per i retailer

Alla luce della spinta alla digitalizzazione causata dalla pandemia da Coronavirus e delle novità legislative più recenti, il mercato offre agli esercenti sempre più soluzioni innovative per accettare pagamenti che propongono condizioni flessibili e adatte alle esigenze dei retailer. In particolare, sia il D.L. 124/2019, che ha introdotto l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, che il Cashback di Stato hanno fornito un’ulteriore spinta all’abbandono del contante, modificando profondamente il rapporto di retailer e lavoratori autonomi con il denaro.

Se da una parte, quindi, tantissime figure professionali si sono trovate a doversi adeguare alla richiesta normativa, dall’altra il mercato per i sistemi di pagamento non è mai stato tanto rigoglioso e variegato, affiancando alle soluzioni più tradizionali, come i POS offerti dalle banche, alternative sempre più tecnologiche basate su sistemi di pagamento totalmente indipendenti che garantiscono flessibilità, semplicità ma anche una maggiore convenienza.

Satispay Business: che cos’è e come funziona

Satispay ha introdotto una modalità di incasso completamente digitale, flessibile e indipendente, che non richiede necessariamente la presenza dei classici terminali di pagamento. Satispay Business, infatti, è un servizio offerto da Satispay e dedicato a esercenti, associazioni e liberi professionisti, che permette di accettare pagamenti in modo veloce, sicuro, tracciabile e conveniente anche tramite smartphone, tablet, PC o MacOS senza la necessità di un POS, sia in negozio che a distanza.

L’app Satispay Business può essere utilizzata per accettare pagamenti sia nei punti vendita che nelle attività in movimento e per i liberi professionisti, ed è disponibile per smartphone, tablet, PC, Mac, POS e registratori di cassa. Ma non solo: Satispay può essere utilizzata anche come metodo di pagamento per e-commerce (web o app), distributori automatici tradizionali e per distributori smart touch. Inoltre, il servizio non prevede spese fisse, canoni o costi di attivazione, né alcun tipo di commissione per i pagamenti inferiori a 10€.

Iscriversi a Satispay Business è molto semplice: è sufficiente inserire tutte le informazioni necessarie nell’apposito questionario presente sul sito di Satispay e si verrà ricontattati per procedere con l’attivazione, una volta effettuata la verifica dei documenti forniti. Ciascun esercente che avrà attivato il servizio riceverà un kit promozionale che comprende anche un QR Code da esporre in negozio, tramite il quale il cliente potrà effettuare il pagamento.

I vantaggi di Satispay Business

Tra le tantissime proposte innovative presenti sul mercato, Satispay Business è tra le più apprezzate e utilizzate, proprio perché offre una modalità di incasso che non prevede necessariamente la presenza di un POS fisico e condizioni flessibili, adatte anche alle esigenze di chi gestisce bassi volumi.

Infatti, il servizio risulta molto conveniente da utilizzare anche per le piccole transazioni, poiché non prevede spese fisse, canoni o costi di attivazione, né alcun tipo di commissione per i pagamenti inferiori a 10€.

Inoltre, l’app Satispay è molto facile e intuitiva da utilizzare, permette di accetta pagamenti in modo veloce, sicuro e tracciabile, di ricevere gli incassi sul conto corrente il giorno lavorativo successivo e offre anche altri servizi aggiuntivi attivabili dall’esercente, come: