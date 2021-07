I 5 cocktail più trendy dell'estate 2021

L'estate è oramai alle porte, e con lei il desiderio di mare, vacanze e spensieratezza. Ed è anche arrivato il momento di dare un'occhiata alle tendenze sui cocktail più amati e alla tecnologia per ordinarli (e consumarli) in sicurezza: anche se le restrizioni tendono sempre di più ad allentarsi, infatti, è comunque importante continuare a rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti.

I cocktail dell'estate 2021, dunque, dovranno avere la capacità di trasportarci in luoghi esotici, anche senza uscire dall'Italia, di infondere positività e di darci l'energia giusta per ripartire.

Ma non solo. Sarà importante anche offrire dei modi innovativi di ordinare cocktail e bevande, cogliendo l'opportunità per offrire anche nuovi servizi, grazie alle tecnologie digitali.

Satispay è un'app di mobile payment scaricabile sullo smartphone che permette all'utente di pagare online e in centinaia di migliaia di negozi in tutta Italia, di scambiare denaro tra amici, e di utilizzare una serie di altri servizi come l'acquisto di ricariche telefoniche, il pagamento di bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. Inoltre, ordinando tramite il servizio di delivery e di takeway, gli esercenti avranno zero commissioni.

Con questa applicazione è quindi possibile ordinare e pagare cibi e bevande da consumare anche in spiaggia, prenotare un posto al ristorante e ordinare dal tavolo con il proprio smartphone, ma anche acquistare ulteriori servizi o beni (come giornali, tabacchi e molto altro), compresi vino, birra, cocktail e superalcolici.

Scopriamo quindi le ricette dei cocktail più trendy dell'estate 2021, tra evergreen e drink tropicali e colorati, perfetti da gustare a casa con gli amici o in spiaggia sotto all'ombrellone.

Blue Hawaiian

Il Blue Hawaiian è un cocktail estivo capace di trasportarci immediatamente su una spiaggia delle Hawaii o a bordo piscina. Colorato e fruttato, il Blue Hawaiian è una variante della conosciutissima Pina Colada, cui si aggiunge un goccio di Blue Curacao per dare un tocco leggermente agrumato, più fresco e aromatico.

Ingredienti:

1 parte di rum bianco cubano

1 parte di Blue Curacao

2 parti di succo di ananas - da acquistare già pronto o da realizzare con un estrattore aggiungendo 1,5 cl di succo di lime o limone

1 parte di crema di cocco

Ghiaccio tritato

1 fetta di ananas, 1 foglia di ananas e 1 ciliegina per decorare il drink

Procedimento:

Inserisci il ghiaccio in un blender, aggiungi il resto degli ingredienti e frulla per circa 20/30 secondi. Poi, versa il tutto in un bicchiere precedentemente raffreddato e decoralo con una ciliegina al maraschino, una fetta di ananas e la sua foglia.

Americano

L'Americano è un cocktail classico, abbastanza semplice da preparare e ideale da gustare prima dei pasti, accompagnato da stuzzichini e aperitivi. Rigorosamente da servire in un bicchiere old fashion e perfetto da consumare guardando il mare al tramonto, ecco la ricetta di questo cocktail 100% made in Italy (nonostante il nome!).

Ingredienti:

1/3 di bitter Campari

1/3 di Vermouth rosso

Soda (una spruzzata)

Mezza fetta di arancia e 1 scorza di limone per decorare

Ghiaccio q.b.

Procedimento:

Per preparare l'Americano, riempi un tumbler basso con del ghiaccio fino a 3/4 e versa in ordine il Campari, il Vermouth rosso e una spruzzata di soda. Poi, puoi decorare il tutto con mezza fetta d'arancia tagliata sottile e la scorza di limone precedentemente spremuta per far fuoriuscire gli oli essenziali.

Cocktail analcolico all'anguria

Ideale da sorseggiare anche durante il pomeriggio, questo cocktail analcolico alla frutta è equilibrato, dolce e dissetante. Da preparare rigorosamente con frutta fresca di stagione, questo cocktail è perfetto anche per i più piccoli, per fare il pieno di frutta nelle giornate più calde.

Ingredienti:

150 g di polpa di anguria priva di semi

2 pezzetti di anguria per la guarnizione

1 cucchiaio di sciroppo di fragole

150 g di acqua minerale fredda

succo di limone

Procedimento:

Frulla la polpa di anguria insieme con l'acqua, lo sciroppo di fragole e 2 cucchiai di succo di limone, poi fai freddare per un'ora in frigorifero. Riempi due bicchieri alti con il drink così preparato, poi guarnisci con i pezzetti di anguria e servi la bevanda ben fredda.

Mojito

Il Mojito è un famosissimo cocktail di origine cubana, a base di rum bianco e profumato con foglie di menta e succo di lime, il cui nome sembra derivi dal termine voodoo "Mojo" (incantesimo): un piccolo incantesimo, quindi, perfetto per trasportarci su spiagge tropicali e mari cristallini.

Ingredienti:

50 ml di rum bianco cubano

3 cucchiaini circa di zucchero di canna

Angostura q.b.

8 foglie di menta freschissime

Ghiaccio tritato o a cubetti q.b.

Acqua gassata q.b.

1 succo di lime

Procedimento:

Metti le foglie di menta e lo zucchero di canna in un tumbler alto e, aiutandoti con un pestello, schiaccia il tutto contro il lato del bicchiere, così da sprigionare l'aroma della menta. Aggiungi il succo di lime (circa 1/5 della bibita) e pesta ancora per qualche secondo, poi riempi il bicchiere di ghiaccio (a cubetti o tritato) e aggiungi il rum, l'angostura e, in ultimo, uno spruzzo di acqua gassata (o soda). Mescola in modo circolare e servi il cocktail decorando il bicchiere con un rametto di menta.

Daiquiri

Cocktail preferito di Ernest Hemingway, che addirittura lo citò in una sua opera, il Daiquiri è un drink dal sapore puro ed essenziale, ideale per un aperitivo o per un after dinner e facile da preparare. L'importante è utilizzare la tecnica dello Shake and Strain (preparazione nello shaker e poi versato filtrato nel bicchiere) e servirlo in una coppa o coppetta ghiacciata, motivo per il quale sarà fondamentale tenere il bicchiere in freezer fino all'ultimo secondo.

Ingredienti:

4,5 cl di rum bianco

2,25 cl di succo di lime o di limone

0,75 cl di sciroppo di zucchero

Procedimento:

Inizia con il raffreddare il bicchiere: immergilo in una bacinella di ghiaccio tenendolo per lo stelo e rotealo in maniera che i cubetti abbassino la temperatura di tutta la coppetta. Poi spremi e filtra il succo del lime (o del limone), così da evitare che la componente fibrosa ed eventuali semi finiscano nel cocktail.

A questo punto inizia la preparazione vera e propria del cocktail: versa in uno shaker lo sciroppo di zucchero, il succo di lime ed il rum bianco. Agita con decisione lo shaker insieme a del ghiaccio e versalo nel bicchiere dopo aver filtrato il cocktail.

Per ottenere il Daiquiri nella sua versione frozen, aumenta la quantità del ghiaccio e frullalo insieme a tutti gli altri ingredienti.

Negroni sbagliato

Il Negroni sbagliato è una variante famosissima del classico Negroni, che in quanto a notorietà ha addirittura soppiantato il drink dal quale ha origine, grazie ad una gradazione alcolica minore dovuta allo spumante che sostituisce il gin. Nonostante la gradazione alcolica ridotta, il Negroni sbagliato si caratterizza per il sapore inequivocabilmente intenso e deciso, pronto a conquistare il palato di tutti coloro che lo assaggiano, ed è molto semplice da preparare in casa per un ottimo aperitivo.

Ingredienti:

1/3 di spumante brut - o di gin per realizzare il Negroni originale

1/3 di Vermouth rosso

1/3 di Campari

qualche spicchio di arancia

Ghiaccio q.b.

Procedimento:

Per preparare il Negroni sbagliato inizia versando qualche cubetto di ghiaccio in un tumbler basso. Aggiungi lo spumante, il Campari e il Vermouth in eguali proporzioni, mescola con un cucchiaio lungo e aggiungi qualche fettina di arancia per decorare: il cocktail è pronto per essere servito!

