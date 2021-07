Voglia di vacanza? A Roma il viaggio si prenota con lo smartphone

La stagione estiva è ormai iniziata e dopo un anno di lavoro e impegni, si ha voglia di staccare la spina, uscire dai confini romani e di organizzare una bella vacanza per rilassarsi. Con la possibilità di spostarci più liberamente, ma rispettando le norme sanitarie, è arrivato il momento di metterci davanti al pc e organizzare il viaggio tanto atteso.

La lista delle cose da fare per organizzare una vacanza è davvero lunga, ma prima di preparare la valigia, la cosa più importante è decidere il mezzo con cui vogliamo raggiungere la meta dei desideri. Treni, traghetti o auto, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta e per rendere l’organizzazione più semplice ci viene in soccorso Satispay. Per chi ama viaggiare “leggero” è sufficiente avere lo smartphone a portata di mano e l’app di mobile payment permette di prenotare il biglietto o pagare la sosta con pochi tap.

Ogni mezzo di trasporto ha il suo fascino, potersi fermare per una piccola pausa durante il viaggio, rappresenta ogni volta una piacevole scoperta e ci fa conoscere meglio il territorio. Per vivere la vacanza dei sogni vediamo come prenotare gli spostamenti con Satispay.

Viaggiare in treno

Il treno è sempre il treno, inutile dire il contrario e se si vuole viaggiare in questo periodo con questo mezzo è necessario prenotare in anticipo i biglietti. Per vedere le meraviglie del nostro territorio non bisogna andare molto lontano da casa, infatti tutto il Lazio è ricco di scorci e paesaggi che meritano di essere scoperti. Spostarsi tra queste località o uscire dai confini regionali, diventa ancora più semplice se ci affidiamo a Trenitalia e alla possibilità di acquistare il biglietto online con Satispay.

Dopo aver scelto la data e la destinazione sull'app Trenitalia, si seleziona Satispay come metodo di pagamento. Basterà poi inserire il numero di telefono e riceveremo una notifica di Satispay sullo smartphone. Dopo aver aperto l’app e confermato il pagamento, l’unica cosa a cui dovremo pensare sarà cosa mettere in valigia.

Viaggiare in traghetto

L’estate fa pensare subito al mare e anche chi abita a Roma non vede l’ora di fare un bel tuffo nelle acque cristalline oppure visitare luoghi affascinanti e pieni di attrazioni. Il traghetto è il mezzo perfetto per raggiungere tutti questi posti e prenotando online per tempo, si può organizzare comodamente la vacanza nel rispetto di tutte le misure sanitarie. In che modo? Traghettilines e TraghettiPer mettono a disposizione tantissimi collegamenti in Italia e all’estero confrontando le varie offerte e con Satispay bastano davvero pochi tap per sentirci già a destinazione!

Una volta scelta la meta dei sogni e la compagnia di navigazione, va selezionato Satispay come metodo di pagamento e inserito il numero di telefono. L’app di mobile payment ci invierà una notifica sullo smartphone e non si dovrà fare altro che aprire Satispay e confermare il pagamento.

Viaggiare in auto

Il viaggio è sempre un’avventura e la macchina è la compagna ideale se per noi la vacanza non vuol dire soltanto arrivare a destinazione, ma anche assaporare le tappe intermedie. Partire con l’auto ci permette di non avere orari e di prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno, concedendoci qualche sosta rigenerante.

Se ad esempio vogliamo fare uno spuntino senza prestare troppa attenzione all’orologio, lungo il percorso possiamo approfittare dei punti vendita MyChef e Autogrill. Con Satispay pagare è semplicissimo: come sappiamo, quando siamo in vacanza vogliamo avere la mente sgombra e grazie all’app di mobile payment non dobbiamo metterci a contare il denaro o ricordare password complicate. Basta semplicemente prendere lo smartphone, aprire l’app, selezionare il negozio dalla lista di Satispay oppure inquadrare il QR Code, digitare l’importo, inviare il pagamento e finalmente potremo rilassarci.