Piccoli acquisti e pagamenti smart: la comodità in tasca

Quando si tratta di micropagamenti, siamo automaticamente portati a tirare fuori dalla nostra borsa il portafoglio e a cercare contanti o monete con le quali terminare il nostro acquisto. Al giorno d’oggi, però, esistono metodi di pagamento anche per le transazioni più piccole, che permettono di utilizzare al 100% la tecnologia digitale senza il bisogno di maneggiare contanti o scomode monetine. Stiamo parlando dei pagamenti tramite smartphone, capaci di alleggerire e facilitare di molto anche lo shopping più essenziale. Ma di cosa si tratta esattamente?

Pagare con lo smartphone: una realtà concreta

È innegabile: la maggior parte della popolazione italiana ritiene ormai lo smartphone indispensabile per la propria quotidianità. Non solo è l’oggetto che portiamo sempre con noi, ma è anche quello che in assoluto maneggiamo maggiormente. Ecco perché i pagamenti tramite cellulare, con apposite applicazioni e canali dedicati, rappresentano una soluzione innovativa – e soprattutto comoda – per gli utenti di ogni fascia d’età. Dall’adolescente che desidera uscire con gli amici senza il pensiero di un portafoglio a cui badare all’anziano che preferisce scendere sotto casa per pagare un litro di latte senza necessariamente tirare fuori il portamonete, i pagamenti con smartphone sono una nuova realtà sempre più diffusa.

Tra i diversi canali disponibili per effettuare pagamenti tramite smartphone, nessuno strumento è stato in grado di crescere in maniera esponenziale e così in breve tempo come Satispay, un’app scaricabile sul proprio smartphone che permette all’utente di effettuare transazioni senza la necessità di avere una carta di credito. Vediamo nel dettaglio i vantaggi e le piccole transazioni che Satispay ci permette di effettuare.

I vantaggi del pagamento digitale col cellulare

Sembra un concetto semplicistico, eppure la possibilità di effettuare piccoli acquisti e transazioni minori direttamente dallo smartphone è in realtà una vera e propria rivoluzione. Un esempio? Immaginiamoci al ristorante con gli amici, dopo aver mangiato una pizza e aver fatto quattro chiacchiere: al momento di pagare il conto, lo sappiamo tutti, si crea sempre tanta confusione. Una volta fatti i calcoli per dividere equamente il totale della spesa, ecco che arriva l’amico che ha solo soldi “sani”, quello al quale manca l’euro e il centesimo, o quello che invece preferisce pagare con la carta. Come se non bastasse, magari ci rendiamo persino conto che il gestore non accetta il pagamento con carta di credito per le piccole somme!

In questo caso, pagare tramite smartphone con Satispay, è un metodo infallibile per evitare queste spiacevoli situazioni e mettere tutti d’accordo. Satispay, infatti, offre una soluzione di pagamento e scambio di denaro davvero pratica, immediata e a costo zero, per pagare in negozio o scambiare denaro con gli amici: da un lato è completamente gratuita per gli utenti, dall'altro l’esercente non paga nulla in commissioni fino a 10€, rendendola una soluzione perfetta anche per gli acquisti di piccoli importi.

Inoltre, tutti gli esercenti possono usufruire della soluzione Satispay Business, l’app che permette ai negozianti di accettare pagamenti tramite Satispay. Con Satispay Business, persino chi non possiede un POS o uno smartphone di ultima generazione può accettare pagamenti in modo smart, poiché per effettuare i pagamenti non serve nemmeno il modulo NFC. Non solo: questa particolare metodologia di pagamento dà la possibilità di usufruire di molti vantaggi, sia per gli utenti che per gli esercenti, come ad esempio il Cashback, o il servizio di consegna a domicilio. Per gli utenti è sufficiente essere maggiorenni e avere un IBAN: non c’è quindi la necessità di possedere una carta di credito. In più, il tutto è facilmente gestibile attraverso un’app con un’interfaccia chiara e intuitiva.

Scambio di denaro a costo…zero

Satispay offre una soluzione di pagamento e scambio di denaro davvero pratica, immediata e a costo zero. Per piccoli importi sotto i 10€, l’esercente non dovrà pagare alcuna commissione, mentre per le spese superiori ai 10€ esiste una commissione fissa e trasparente di 20 centesimi, qualunque sia l’importo. All’acquirente basterà un semplice click per gustarsi il proprio caffè al bar, senza maneggiare monetine o contanti. Comodo, semplice, veloce e immediato.

Come funziona questa semplice app

L’applicazione di Satispay è scaricabile da qualsiasi smartphone con sistema operativo Android, iOs o Huawei dagli appositi store e ti permette di scambiare denaro, pagare nei negozi convenzionati e ricevere pagamenti tutto tramite app.

Ecco cosa puoi fare con l’applicazione:

Pagare nei negozi per piccole o grandi transazioni

Scambiare denaro con gli amici

Acquistare servizi: pagare bollettini, tasse, bollo auto

Effettuare pagamenti fra privati utilizzando la rubrica

Pagare in esercizi commerciali convenzionati che trovi nella lista negozi (con la funzione geolocalizzazione)

Pagare online

Pagare la spesa al supermercato

Ricaricare il tuo credito telefonico o quello di un amico

Raccogliere soldi per un regalo/busta regalo per un amico

Effettuare pagamenti tramite QR Code negli esercizi convenzionati

Risparmiare

Donare

Inoltre, con Satispay è possibile eseguire pagamenti di tipo pagoPA per la Pubblica Amministrazione. PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Questo sistema permette di pagare tributi, utenze, rette, bollettini postali (multe, ticket sanitari, tasse ecc.), quote associative, bollo auto e moto (con un comodo servizio di alert per non dimenticarlo) e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL. Il tutto senza dover fare code alla posta o ricompilare moduli online con il conto home banking.

Una volta scaricata l’app, verificato l’account e impostato il Budget settimanale, potrai controllare quali negozi nelle immediate vicinanze sono affiliati al network Satispay, oppure puoi utilizzarla immediatamente per inviare o ricevere denaro da amici.

E per gli acquisti online?

Nessun problema: usufruendo del pagamento tramite smartphone con l’app Satispay, potrai acquistare sia in punti vendita fisici affiliati sia negli store e negli e-commerce online, come ad esempio quelli di L'Erbolario, Kenwood Store, Vivaticket, Chili, Winelivery, Illy, Freddy, Cafè Noir e Pittarello, ma anche farmacie, negozi di animali e molto altro.