Come le condizioni estreme dei Paesi in via di sviluppo segnano la via per capire i futuri trend dell’innovazione

La pandemia da Coronavirus ha modificato e trasformato moltissimi aspetti delle nostre vite. Durante i diversi lockdown, azioni quotidiane come pagare una bolletta o acquistare una ricarica telefonica sono diventate complicatissime, a volte impossibili, tanto da cambiare le nostre abitudini di acquisto e indirizzare sempre più utenti verso l’adozione di soluzioni digitali.

Ma dietro ogni grande ostacolo si nascondono spesso delle opportunità, e nel contesto dell'emergenza Coronavirus, insieme ai devastanti effetti negativi per diversi settori dell'economia, c'è stata una netta accelerazione nell'uso di e-commerce, delivery e pagamenti digitali, conducendoci ad una nuova normalità, dove i pagamenti digitali e a distanza sono diventati protagonisti.

Spesso, infatti, le situazioni di emergenza fungono da veri e propri acceleratori delle soluzioni innovative, ed è proprio nei casi di maggiore necessità che hanno successo quelle tecnologie innovative che sono capaci di risolvere i problemi derivanti da situazioni estreme e di semplificare la vita quotidiana.

Le condizioni estreme come fattore di accelerazione

Come per l’Occidente è stata la pandemia da Coronavirus, così le condizioni di vita più estreme di alcuni Paesi emergenti in Asia, Africa o Sud America, hanno portato questi mercati a diventare il palcoscenico di evoluzioni tecnologiche brillanti, che si sviluppano a una velocità molto sostenuta: un esempio su tutti è M-Pesa, uno strumento di pagamento digitale tramite credito telefonico lanciato nel 2007 in Kenya e diffusosi poi in altri Paesi, tra cui Tanzania, Mozambico, DRC, Lesotho, Ghana, Egitto, Afghanistan e Sud Africa.

Prendendo spunto dall’utilizzo diffuso in questi Paesi degli sms come mezzo per trasferire ad amici e parenti credito telefonico, questo servizio consente agli utenti di trasformare il credito telefonico in moneta di scambio per acquistare altre merci, di acquistare beni e servizi, di depositare denaro e di prelevarlo anche presso i negozi di telefonia, molto più diffusi sul territorio rispetto agli sportelli bancari.

In maniera similare, anche altre app come WeChat Pay e Alipay in Cina, GoJek in Indonesia, Marqueta e Rabbi in Sud America, sono esempi di tecnologie innovative di grande successo, in Paesi in cui l’età demografica della popolazione è sensibilmente più bassa rispetto a quella Europea, e di conseguenza anche più aperta alle novità tecnologiche, e dove le innovazioni tecnologiche sono capaci di risolvere i problemi derivanti da situazioni estreme e di semplificare la vita quotidiana, rendendola decisamente più vivibile.

Le innovazioni digitali nei Paesi occidentali

Se ritroviamo nelle condizioni estreme l’origine dell’accelerazione di soluzioni innovative, non è un caso se gli ultimi Paesi ad abbracciare il mobile payment sono stati quelli in cui spostare denaro è decisamente più semplice. In Europa questa rivoluzione culturale è più lenta, con una percentuale di clienti che ancora pagano in contanti pari all’86% della popolazione in Italia e Spagna, all’80% in Germania e al 70% in Francia, ma sta lentamente cambiando anche le nostre vite.

Satispay è una di quelle soluzioni che ha visto una forte accelerazione durante la situazione estrema della pandemia e che ha dimostrato come la semplificazione di servizi possa diventare parte integrante della vita delle persone anche in condizioni di vita normali. Satispay è un sistema di mobile payment innovativo che permette di gestire tutte le spese quotidiane, ricevere pagamenti, partecipare a raccolte fondi e donazioni, organizzare un piano di risparmio, pagare nei negozi convenzionati, ma anche bollettini postali, bollettini della Pubblica Amministrazione PagoPA, il bollo auto, ricariche telefoniche e molti altri servizi annessi, tutto in un’unica app e in modo sicuro.

Ed è proprio questo forte focus sui servizi, destinati oltretutto a crescere nel tempo, che rende Satispay il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro.